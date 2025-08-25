Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Despian Nurhidayat
25/8/2025 12:35
Enggan Komentari Masalah Peter Berkowitz, Kemdiktisaintek: Ini Sensitif
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Simatupang.(Dok. Antara)

MENYOAL kritik dari berbagai pihak kepada Universitas Indonesia (UI) yang mengundang akademisi Peter Berkowitz yang pro-Israel dan diundang dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tidak mau memberikan komentar mengenai hal ini.

“Wah ini sensitif, saya belum komen ya,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Simatupang, kepada Media Indonesia, Senin (25/8).

Perlu diketahui, UI sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf terkait hal ini. UI mengakui kurang hati-hati, dan meminta maaf yang kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekurangcermatan saat melakukan background check terhadap Berkowitz.

UI tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Dukungan UI kepada Palestina juga sudah disampaikan langsung oleh Rektor UI kepada Duta Besar Palestina saat berkunjung ke UI pada 17 Januari 2025. (H-3)

 



Editor : Putri Rosmalia
