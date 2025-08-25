Enggan Komentari Masalah Peter Berkowitz, Kemdiktisaintek: Ini Sensitif

Headline
MENYOAL kritik dari berbagai pihak kepada Universitas Indonesia (UI) yang mengundang akademisi Peter Berkowitz yang pro-Israel dan diundang dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tidak mau memberikan komentar mengenai hal ini.
“Wah ini sensitif, saya belum komen ya,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Simatupang, kepada Media Indonesia, Senin (25/8).
Perlu diketahui, UI sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf terkait hal ini. UI mengakui kurang hati-hati, dan meminta maaf yang kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekurangcermatan saat melakukan background check terhadap Berkowitz.
UI tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Dukungan UI kepada Palestina juga sudah disampaikan langsung oleh Rektor UI kepada Duta Besar Palestina saat berkunjung ke UI pada 17 Januari 2025. (H-3)
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Keputusan UI menghadirkan Peter Berkowitz sebagai pembicara di acara PSAU Pascasarjana 2025 memicu kecaman luas dari mahasiswa dan publik.
UNIVERSITAS Indonesia (UI) menuai sorotan dari masyarakat setelah mengundang Peter Berkowitz, peneliti dari Stanford University dan menimbulkan kontroversi,
