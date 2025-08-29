Imbas Demo, UI Kampus Salemba Terapkan Bekerja dan Belajar dari Rumah

Ilustrasi(Dok UI)

UNIVERSITAS Indonesia (UI) mengumumkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah (work from home/learn from home) bagi seluruh sivitas akademika di Kampus Salemba, Jakarta, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Rektor UI Nomor 3525/UN2.R/SDM.06.00/2025.

Dalam surat edaran tersebut, Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas perkembangan situasi terkini yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, serta kelancaran kegiatan akademik.

“Demi menjaga keselamatan sivitas akademika, seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Kampus UI Salemba pada hari ini dilaksanakan dari rumah,” tulis edaran tersebut.

Lebih lanjut, UI mengimbau seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk tidak berada di area kampus hingga kondisi kembali dinyatakan aman dan kondusif. Sementara itu, informasi mengenai kelanjutan proses akademik akan disampaikan melalui kanal resmi universitas.

Edaran ini ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), serta seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang beraktivitas di Kampus UI Salemba.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan keselamatan sekaligus menjamin kelancaran proses akademik di tengah situasi yang belum kondusif. (H-2)