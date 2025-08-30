Tina Talisa Bantah Gibran Main Padel saat Terjadi Demonstrasi

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa, membantah kabar mengenai Wapres bermain padel/tenis saat demonstrasi terjadi di Jakarta, Jumat (29/8).
Tina menjelaskan Wapres sedang berkantor di Istana Wapres, Jakarta, saat demonstrasi berlangsung, atau setelah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Kamis (28/8), untuk menghadiri Musyawarah Pelayanan (Mupel) Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).
“Wapres sedang berkantor ketika demonstrasi berlangsung. Beliau baru pulang dari kunjungan kerja di Sumatera Utara pada Kamis (28/8),” ujar Tina dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Selain itu, dia mengatakan kabar tersebut juga telah dibantah oleh pihak pengelola lapangan padel yang disebut warganet dalam unggahan di media sosial.
"Jadi, saya imbau masyarakat untuk saring sebelum sharing (berbagi) informasi yang beredar. Apalagi informasi yang bersifat provokatif di situasi seperti saat ini," ujarnya.
Sementara itu, pengelola padel yang dimaksud Tina, yakni Anwa Racquet Club telah membantah kabar tersebut melalui akun Instagram resminya, @anwaracquetclub.
"Sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia akan atau telah datang bermain tenis/padel di Anwa Raquet Club, dengan ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, tidak pernah ada kunjungan resmi dari Wakil Presiden di fasilitas kami," bunyi keterangan resmi Anwa Racquet Club.(Ant/P-1)
RUMAH Sakit Pelni (RS Pelni) melaporkan ada setidaknya 24 orang korban terluka dari demonstrasi di Jakarta yang masuk IGD dan menjalani perawatan.
Total ada lebih dari 250 orang yang ditangani tim kesehatan di berbagai titik, sebagian besar karena sesak napas, iritasi mata, dan luka ringan.
PT MRT Jakarta (Perseroda) kembali melayani penumpang rute penuh dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI dengan melewati pemberhentian di Stasiun Istora Mandiri.
Layanan beroperasi sesuai jadwal biasa tanpa perubahan dengan pola operasi weekday atau hari kerja sebanyak 396 perjalanan per hari.
MRT Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak keamanan dan seluruh otoritas terkait untuk memastikan perjalanan tetap aman dan pelayanan dapat diakses masyarakat dengan baik.
Gibran mengapresiasi respons cepat kepala daerah dalam menangani bencana.
Kehadiran Wapres di Poso menjadi wujud komitmen pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar hadir di tengah masyarakat, memberikan penguatan moril.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Wapres RI, Gibran secara khusus menyoroti partisipasi luar biasa dari peserta lanjut usia (lansia). Ia menyebut fenomena ini sebagai hal yang paling menarik dari seluruh gelaran FORNAS VIII.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi penanganan karhutla di Riau. Ia menyampaikan pengetatan pembukaan lahan
