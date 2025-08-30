Tina Talisa Bantah Gibran Main Padel saat Terjadi Demonstrasi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka(ANTARA FOTO/Fauzan)

Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa, membantah kabar mengenai Wapres bermain padel/tenis saat demonstrasi terjadi di Jakarta, Jumat (29/8).

Tina menjelaskan Wapres sedang berkantor di Istana Wapres, Jakarta, saat demonstrasi berlangsung, atau setelah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Kamis (28/8), untuk menghadiri Musyawarah Pelayanan (Mupel) Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

“Wapres sedang berkantor ketika demonstrasi berlangsung. Beliau baru pulang dari kunjungan kerja di Sumatera Utara pada Kamis (28/8),” ujar Tina dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Selain itu, dia mengatakan kabar tersebut juga telah dibantah oleh pihak pengelola lapangan padel yang disebut warganet dalam unggahan di media sosial.

"Jadi, saya imbau masyarakat untuk saring sebelum sharing (berbagi) informasi yang beredar. Apalagi informasi yang bersifat provokatif di situasi seperti saat ini," ujarnya.

Sementara itu, pengelola padel yang dimaksud Tina, yakni Anwa Racquet Club telah membantah kabar tersebut melalui akun Instagram resminya, @anwaracquetclub.

"Sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia akan atau telah datang bermain tenis/padel di Anwa Raquet Club, dengan ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, tidak pernah ada kunjungan resmi dari Wakil Presiden di fasilitas kami," bunyi keterangan resmi Anwa Racquet Club.(Ant/P-1)