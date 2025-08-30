Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

24 Orang dari Unjuk Rasa DPR Dilaporkan Masuk IGD RS Pelni Jakarta

Putri Rosmalia Octaviyani
30/8/2025 18:21
RS Pelni Jakarta.(Dok. RS Pelni)

RUMAH Sakit Pelni (RS Pelni) melaporkan ada setidaknya 24 orang korban terluka dari unjuk rasa DPR di Jakarta yang masuk IGD dan menjalani perawatan. Salah satunya Moh Umar Amarudin, pengemudi ojek online (ojol) yang terluka saat unjuk rasa.

VP Corporate Secretary and Legal PT RS Pelni Abdul Aziz Purnomo mengatakan, dari 24 orang tersebut, 19 orang menjalani rawat jalan setelah mendapatkan pertolongan dari IGD.

"5 diantaranya menjalani Ranap. Dari 5 tersebut, 1 orang rujuk ke type A (RSPAD)," kata Aziz, Sabtu, (30/8).

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitar gedung DPR RI telah memuncak sejak Kamis (28/8) dan berlanjut hingga Jumat (29/8) malam. Aksi demonstrasi yang salah satunya menuntut dibatalkannya tunjangan rumah DPR itu turut diwarnai dengan bentrok antara demonstran dengan polisi yang berupaya membubarkan massa.

Eskalasi bentrok antara massa dan demonstran meningkat tajam pada Kamis malam. Itu dipicu oleh kemarahan warga setelah kendaraan Barracuda Brimob melindas pengemudi ojek online (driver ojol) Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.

Gibran ke RS Pelni dan RSCM

Sementara itu, pada Jumat, (29/8), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjenguk beberapa warga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan RS Pelni.

Di RS Pelni, Wapres Gibran menjenguk Moh. Umar Amirudin, pengendara ojek online (ojol) yang sempat dikabarkan meninggal dunia, tetapi kemudian diketahui masih hidup, dalam keadaan sadar, dan menjalani perawatan di RS Pelni.
(ant/H-3)

 



Editor : Putri Rosmalia
