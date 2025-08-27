Polisi Tangkap 39 Peserta Aksi Protes Tunjangan DPR di Medan

Demonstrasi memerotes tunjangan DPR di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, di Medan, Selasa (26/8).(Dok. MI)

APARAT kepolisian menangkap 39 orang demonstran dalam aksi unjuk rasa memerotes tunjangan DPR, di depan Gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut), Selasa (26/8). Polisi menyebut mereka ditangkap karena diduga sebagai provokator.

"Dari 39 orang yang diamankan, 15 di antaranya merupakan mahasiswa dan 24 non-mahasiswa," ungkap Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Rabu (27/8).

Menurut dia, awalnya, demonstrasi yang menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR itu berjalan dengan tertib. Namun aksi mulai memanas setelah sekelompok massa mencoba merobohkan gerbang utama gedung DPRD Sumut. Untuk menghindari keadaan semakin tidak terkendali, aparat memilih untuk membubarkan massa dan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi pemicunya.

Setelah menangkap demonstran sebanyak 39 tersebut, polisi mereka kemudian dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ferry memastikan, setelah pukul 19.00 WIB tadi malam, kondisi di sekitar Gedung DPRD Sumut sudah kondusif. Namun petugas gabungan masih bersiaga untuk memastikan keamanan serta mencegah terulangnya kericuhan. (H-3)