Polemik Kenaikan Gaji dan Tunjangan, DPR RI Diminta Fokus ke Perbaiki Legislasi

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
POLEMIK tentang gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan disorot pubalik. Menanggapi hal tersebut, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menegaskan sebaiknya pejabat publik lebih fokus pejabat publik memperbaiki kinerja. Sebab, kinerja mereka, salah satunya legislatif atau undang-undang berdampak signifikan pada rakyat.
“Kinerja legislatif yang baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (24/8).
Lebih lanjut, Jerry menekankan bahwa DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada penyusunan undang-undang serta penciptaan regulasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Saran saya, agar DPR RI untuk tetap bisa eksis dengan mengembalikan lagi RUU yang berpihak kepada rakyat,” tutur dia.
Pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat itu, lanjut Jerry, baru bisa menjadi dasar bagi anggota dewan dan pemerintah untuk mendapatkan tambahan fasilitas, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan.
“Kalau negara sejahtera, makmur, utang sedikit, dan juga daya jual-beli sangat kuat itu bisa jadi keuntungan buat DPR untuk naik gaji,” tutup Jerry. (H-4)
Ucapan-ucapan kontroversial sejumlah anggota DPR mempertebal kesan bahwa wakil rakyat kian melupakan siapa yang memilih mereka, lebih sibuk menjaga kenyamanan elite politik ketimbang mendengar suara rakyat.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
