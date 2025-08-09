Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Gibran Bagikan Momen Makan Siang Bareng Dasco

Rahmatul Fajri
09/8/2025 18:46
(Instagram @gibran_rakabuming)

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Dilihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, Gibran terlihat duduk berhadapan di meja makan panjang bersama Dasco. Gibran mengenakan kemeja putih lengan pendek. Sementara Dasco tampil formal dengan kemeja batik bernuansa gelap.

"Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco," tulis Gibran dalam unggahan tersebut.

Gibran tidak mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

"Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulisnya. (P-4)



Editor : Akmal
