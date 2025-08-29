Rektor UI: Jangan Lepas Jaket Kuning

Ilustrasi(Dok Ist)

REKTOR Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah melepas keberangkatan mahasiswa Universitas Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. Pada aksi tersebut, mahasiswa UI membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari respon atas tragedi tewasnya pengemudi ojek online hingga kebijakan tunjangan anggota DPR.

Heri Hermansyah hadir langsung di lokasi keberangkatan mahasiswa untuk memberikan arahan sebelum mengikuti kegiatan aksi. Ia menegaskan agar mahasiswa UI tidak terjebak dalam tindakan anarkis, baik sebagai pelaku maupun korban.

“Saya hadir di lokasi keberangkatan untuk memberikan pesan supaya mahasiswa UI tidak terjebak dalam aksi anarkis. Tidak melakukan anarkis juga tidak menjadi korban anarkis,” ujar Heri saat dihubungi, Jumat (29/8).

Heri juga mengimbau agar mahasiswa kembali ke kampus di Depok sebelum hari gelap atau menjelang magrib demi keamanan.

Heri menitipkan pesan kepada para senior mahasiswa untuk memastikan identitas almamater tetap dikenakan. “Saya titip pesan ke para seniornya juga supaya make sure jangan sampai lepas jaket kuning, supaya mudah untuk menjaganya,” katanya. (H-2)