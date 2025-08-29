Jaga Situasi Kondusif, Pengamat: Semua Pihak Diharapkan Dapat Menahan Diri

Massa aksi membakar Mess MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025) .(Antara/Raisan Al Farisi)

SEMUA pihak diharapkan dapat menahan diri dalam rangka menjaga situasi yang kondusif. Hal itu disampaikan analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, merespons aksi massa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah.

“Kita semua prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya salah satu pengemudi ojek online dalam demonstrasi kemarin. Kita semua menyesalkan kejadian tersebut,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Simon menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri sehingga situasi tetap kondusif. Bagaimanapun transisi demokrasi yang sedang berjalan saat ini membutuhkan pengawalan dari seluruh elemen dengan cara yang lebih sehat dan produktif.

Menurut dia, dalam penanganan demonstrasi semua kemungkinan dapat terjadi, “Tapi sebisa mungkin kita mencegah terjadinya hal yang paling buruk, karena masa depan bangsa ini masih panjang. Saya berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Simon pun mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang langsung mendatangi dan menyampaikan permintaan maaf serta belasungkawa kepada keluarga korban.

“Peristiwa ini cukup meninggalkan luka di hati semua pihak. Sudah seharusnya kita semua berupaya agar kejadian ini tidak berlanjut, apalagi berulang,” ujar dia.

“Kita mendukung langkah Polri yang melakukan penyelidikan secara cepat. Kami berharap Polri dapat melakukan proses penanganan ini secara lebih transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengikuti perkembangannya."

Dari peristiwa ini, sambung dia, banyak pelajaran yang dapat diambil oleh Polri agar tidak lagi terjadi hal serupa di masa yang akan datang. Sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam hal keamanan nasional,sudah seharusnya Korps Bhayangkara berusaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tidak berhenti pada langkah-langkah yang sifatnya penanganan kasus seperti sekarang ini, tapi juga perlu perbaikan sistemik di internal tubuh Polri agar dapat melayani masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

“Mari kita jaga perdamaian yang sudah kita capai ini dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya demi keberlangsungan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” tandasnya. (P-2)