Dituding Kriminaliasi Abraham Samad, Kubu Jokowi Klaim Tegaskan Tak Sebut Nama Terlapor

Layar menampilkan fotokopi ijazah sarjana milik Mantan Presiden Joko Widodo(Dok.Antara)

Kubu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim tidak menyebut nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Hal ini, menyikapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang merasa dikriminalisasi oleh Jokowi.

"Pak Jokowi dalam laporannya di Polda Metro Jaya tidak pernah menyebutkan nama Abraham Samad sebagai terlapor, karena yang diadukan adalah peristiwa fitnah dan penghinaannya," kata kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara kepada Metrotvnews.com, hari ini.

Pasalnya, Rivai menyebut saat itu kliennya melaporkan atas 24 peristiwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang merugikan Jokowi. Maka itu, Jokowi menyerahkan penyelidikan sosok terlapor kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Baca juga : Saut Situmorang Siap Pasang Badan untuk Abraham Samad dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Sementara terkait pemanggilan Abraham, Rivai menduga karena sempat mangkir panggilan pemeriksaan pada tahap penyelidikan. Maka itu, penyidik kembali memanggil pada tahap penyidikan untuk mendengarkan keterangannya soal isu ijazah Jokowi yang dibahas dalam podcast pribadinya.

"Padahal di situ saatnya memberi klarifikasi kepada penyidik," ujar Rivai.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan Jokowi sendiri telah digugat, bahkan dilaporkan berkali-kali termasuk di Bareskrim dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut selalu hadir memenuhi undangan klarifikasi penyidik.

Baca juga : Diperiksa Soal Ijazah Jokowi, Kader PSI: Hanya Lengkapi Berkas

Ia pun meminta Abraham Samad tidak khawatir meski dipanggil polisi. Terlebih, jika meyakini tidak melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. "Sebagai mantan pimpinan KPK dan juga advokat tentunya beliau memahami betul lika-liku penyidikan, sehingga tidak perlu khawatir jika memang tidak memiliki mens rea saat menjadi host dalam podcastnya," ungkap Rivai.

Sebelumnya, Abraham diperiksa sebagai terlapor pada Rabu, 13 Agustus 2025. Ia dicecar 56 pertanyaan selama 10 jam dari pagi hingga malam hari. Ia terseret usai membahas isu ijazah palsu Jokowi di podcast miliknya dalam YouTube dengan Chanel Abraham Samad Speak Up. ?

Namun, Abraham menyebut podcast itu hanya forum diskusi, edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif. Abraham meyakini tak ada unsur pidana dalam podcastnya.

Abraham pun merasa telah dikriminalisasi dan membatasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya sesuai yang dijamin konstitusi. Ketua KPK periode 2011-2015 itu memastikan siap melawan, bila ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan Jokowi itu.???

"Kalau misalnya saja aparat hukum ini membadi buta, ya membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya. Sampai kapan pun juga, karena menurut saya, ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia," kata Abraham.(Yon/P-1)