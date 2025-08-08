Surya Paloh: Parpol tidak Boleh hanya Menikmati Hak Prerogatif Tanpa Menunaikan Kewajiban

Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025).(MI/Lina Herlina)

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partai politik tidak boleh hanya menikmati hak-hak prerogatif yang dimiliki tanpa menunaikan kewajiban kepada rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rakernas I Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8).

"Partai politik memiliki beberapa banyak hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lain di luar partai politik. Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK," ungkap Surya Paloh.

Namun, mantan pengusaha media ini menekankan bahwa kepemilikan hak prerogatif tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. "Apakah dengan hak-hak prerogatif yang kita miliki, kita hanya merasa berhak untuk menikmati hak prerogatif itu? Rakyat pasti mengatakan itu tidak benar, itu salah," tegasnya.

Surya Paloh menjelaskan bahwa di samping hak-hak yang dimiliki partai politik, secara otomatis juga melekat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

"Salah satu kewajiban utamanya adalah proses pendidikan politik yang terus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk membangun kesadaran publik," jelasnya.

Beri Keteladanan

Lebih lanjut, Ketua Umum NasDem menekankan bahwa institusi partai politik harus mampu memberikan kontribusi yang lebih aktif dan selalu hadir memberikan keteladanan di tengah-tengah interaksi sosial masyarakat.

"Institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih aktif, bahwa selalu hadir untuk memberikan keteladanan di tengah-tengah interaksi sosial di depan masyarakat," ujarnya.

Dalam pidatonya, Surya Paloh juga menegaskan dukungan penuh NasDem terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah berjalan 10 bulan. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan tetap berpegang pada fakta objektif dan memberikan kritik konstruktif ketika diperlukan.

Rakernas I Partai NasDem ini mengambil tema Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa sebagai komitmen partai untuk terus mendukung program-program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

Menurut Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta. Tampak hadir juga dalam Rakernas ini, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati RMS Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, dan majelis pertimbangan Partai NasDem. (LN/E-4)