Haris Kalicman Jabat Ketua DPD Partai NasDem Garut

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat melantik Daerah Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Garut, Haris Kalicman sebagai ketua. Pelantikan tersebut, dilakukan di Mercure Hotel, Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat (22/8).

Haris mengungkapkan komitmennya untuk menjaga konsistensi Partai NasDem dalam memastikan pengurus dari tingkat DPC hingga ranting dapat terus bergerak dan dekat dengan masyarakat.

Ia juga fokus untuk mencapai target-target Partai NasDem. "Partai NasDem memiliki target untuk periode 2025-2029 akan dicapai melalui program prioritas yang berorientasi pada kerja nyata, salah satu target ambisius yang dicanangkan meraih 6 kursi DPRD Kabupaten Garut, 1 kursi DPRD Jawa Barat, dan 1 kursi DPR RI pada Pemilu 2029," katanya.

Haris juga optimis kepengurusan baru DPD Partai NasDem Kabupaten Garut akan menjadi solusi nyata bagi warga Garut. "Dengan strategi politik yang berbasis kerja nyata di masyarakat, akselerasi partai ke depan dapat semakin meningkat," paparnya.

Harapan Bupati Garut

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin yang hadir dalam pelantikan, mengatakan bahwa pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Garut menandai komitmen kuat antara pemerintah daerah dan partai politik dalam membangun Kabupaten Garut. Namun, bagi partai NasDem merupakan salah satu partai pendukung utama pemerintahan sejak awal.

"Partai NasDem adalah partai pendukung kami pada saat dekade kemarin dan juga menyatakan dukungan paling awal hingga bagi kami komitmen terutama untuk saling membantu, membesarkan dan bekerja sama untuk masyarakat Garut," katanya.

Ia mengatakan, pengurus baru DPD Partai NasDem dapat memiliki semangat muda untuk bekerja bagi masyarakat Kabupaten Garut termasuk menekankan pentingnya bersinergi yang kuat antara pemerintah, partai, parlemen dan masyarakat. "Kita berharap bisa kompak, solid menjadikan Garut yang diinginkan seperti generasi muda," ujarnya. (M-1)