Seorang Pimpinan OPM Tewas di Tangan TNI

Ilustrasi(Dok.MI)

Prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, Selasa (5/8).

Dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima Antara, Kamis, dijelaskan Mayer Wenda tewas saat pasukan TNI ingin menangkap dirinya di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Saat proses penangkapan berlangsung, Wenda melakukan perlawanan sehingga kontak senjata pun tidak bisa dielakkan lagi.

Baca juga : Kronologi Tewasnya Tokoh OPM Mayer Wenda setelah Penyergapan TNI

Dijelaskan dalam siaran pers tersebut, Wenda tewas bersama satu orang yang diduga sebagai adiknya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan operasi penindakan itu dilakukan lantaran Wenda merupakan tokoh OPM yang telah lama dicari TNI. "Mayer Wenda alias Kuloi Wonda merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2014," kata Kristomei.

Kristomei melanjutkan, Wenda memiliki rekam jejak keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan yakni Penyerangan Mapolsek Pirime tahun 2012, pembunuhan anggota Polri di Tolikara tahun 2012, penghadangan patroli dan aksi penembakan terhadap aparat keamanan di wilayah Lanny Jaya tahun 2014.

Dengan adanya penindakan ini, Kristomei menegaskan TNI akan selalu hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua serta menjaga kedaulatan NKRI.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan," tegas Kristomei.(Ant/P-1)