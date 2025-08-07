KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara

Ilustrasi(Dok.MI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), hari ini, 7 Agustus 2025. Operasi senyap terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Ada (OTT) di Sultra,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Metrotvnews.com, hari ini.

Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.

Saat ini, penangkapan masih berlangsung. Sebagian pihak yang ditangkap tengah dimintai keterangan.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. Nantinya, nasib mereka diumumkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)