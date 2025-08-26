OTT Noel, Presiden Harus Tegas Berantas Korupsi, Jangan Cawe-Cawe

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel (tengah).(Antara)

PENANGKAPAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel ‘Noel’ Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat masyarakat ramai berkomentar. Wamen yang akrab disapa Noel tersebut tertangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (20/8) lalu.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Raharjo, menilai OTT terhadap seorang wakil menteri di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan tamparan keras bagi pemerintahan. “Ini menyedihkan. Orang yang ditunjuk Presiden seharusnya memiliki integritas,” ujarnya.

Menurut Trisno, kasus ini mencoreng prinsip pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo, apalagi tersangka berasal dari partai yang sama. “Ini menambah daftar koruptor dari partainya sendiri. Sangat menyedihkan, karena ini orang yang ditunjuk Presiden,” tambahnya dalam siaran pers dari Humas UMY, Senin (25/8).

Baca juga : Penangkapan Noel Bisa Tingkatkan Keberanian Aparat Tindak Koruptor

Padahal, dua hari sebelum HUT Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo sempat berpidato di Sidang Tahunan MPR dengan menekankan pentingnya pemberantasan korupsi secara masif. Namun kenyataan pahit justru muncul dari kabinetnya sendiri.

Trisno menilai kejadian ini memiliki dua sisi. “Berhasil, karena pelaku bisa ditangkap. Gagal, karena Presiden tidak mampu menempatkan orang yang patuh pada perintahnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika Presiden serius, harus ada sikap tegas dengan mengultimatum seluruh jajaran menteri dan wakil menteri untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Jika terbukti gagal, Trisno menyarankan pejabat tersebut dicopot, bahkan kementeriannya bisa dibekukan bila dinilai sarat masalah. “Harus tegas, bukan sekadar memberhentikan. Itu hal biasa. Prinsipnya, harus ada langkah nyata agar praktik korupsi berhenti,” tegasnya.

Baca juga : Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan, ICW: Tamparan bagi Prabowo

ANCAMAN AMNESTI

Terkait isu kemungkinan pemberian amnesti, sebagaimana wacana yang sempat muncul untuk beberapa tokoh politik, Trisno menolak keras opsi tersebut. Menurutnya, jika Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Noel, posisinya akan semakin runyam. “Justru ini momen untuk menegaskan bahwa Presiden tidak akan memberi pengampunan, apalagi kepada orang partainya sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, dari perspektif hukum dan politik, amnesti bagi orang dekat akan merusak reputasi Presiden. “Prabowo jangan cawe-cawe. Biarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Setelah ada putusan, jangan diberi grasi selama masa kepemimpinannya,” lanjutnya.

Meski demikian, Trisno optimistis pemberantasan korupsi masih bisa berjalan baik asalkan Presiden benar-benar serius. “Saya optimistis kalau Presiden sungguh-sungguh. Setelah ini, pejabat akan pikir-pikir lagi untuk melakukan korupsi,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan komitmen itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya retorika. Presiden perlu memberi ruang penuh bagi KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk bekerja tanpa intervensi.

Trisno juga menyarankan perombakan kabinet dengan memangkas jumlah kementerian dan wakil menteri guna menekan peluang praktik korupsi. “Jumlah menteri tidak perlu banyak. Wakil menteri pun maksimal satu tiap kementerian,” pungkasnya. (E-2)