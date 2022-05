JK Terima Penghargaan Tertinggi dari Kaisar Jepang

WAKIL Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau biasa disapa JK mendapatkan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Jepang berupa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, Selasa (10/5) pagi.

Penghargaan berupa bintang jasa tersebut diberikan Jepang karena putra kelahiran Bone 15 Mei 1942 itu, dianggap berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan Jepang-Indonesia saat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama mengabdi di dalam pemerintahan maupun ketika di luar pemerintahan, Jusuf Kalla memang dikenal memiliki hubungan yang hangat dan kedekatan dengan pihak Jepang.

Menurut Juru Bicara JK Husain Abdullah, penghargaan diserahkan langsung Kaisar Jepang Naruhito, yang naik tahta pada 2019 lalu menggantikan ayahnya Kaisar Akihito. “Prosesi penganugerahan berlangsung pagi ini di Istana Kaisar Jepang atau Imperial Palace,” katanya dalam keterangan persnya.

Ikut serta mendampingi JK dalam upacara tersebut istrinya Mufidah Kalla serta dua anaknya yaitu Imelda dan Solihin Jusuf Kalla. Saat menerima penghargaan dari pemerintah Jepang, JK memakai pakaian Adat Teluk Belanga.

Sebelum keberangkatan ke Istana Kaisar Jepang, JK tampak mengikuti persiapan sederhana dibantu putra putrinya, Imelda dan Solihin serta Pinta SJK, menyiapkan kostum sekaligus melepas keberangkatannya dari Hotel Imperial ke istana untuk menerima pengharagaan. Usai menerima penghargaan, Kaisar Naruto akan menjamu JK dan rombongan di Matsu-No-Ma State room. (OL-13)

