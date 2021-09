Puan: DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Umum IPU 2022

KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI siap menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada 2022. Hal itu diawali dengan penandatangan MoU antara DPR RI dengan IPU.

"Saya ingin menyampaikan sekali lagi kesiapan DPR RI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan IPU General Assembly 2022,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (8/9).

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden IPU Duarte Pacheco di sela-sela Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria (8/9/2021). Puan dan Duarte menjadi saksi penandatanganan MoU yang dilakukan Sekjen DPR RI dan Sekjen IPU.

Dalam MoU tersebut dijelaskan, IPU General Assembly akan digelar di Bali pada 20–24 Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat seperti dilakukan Austria saat menggelar 5WCSP saat ini, dan sesuai dengan perkembangan penyebaran virus pada awal tahun 2022.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan terdapat sejumlah alasan mengapa IPU General Assembly 2022 di Bali akan akan sangat bernilai strategis.

"Pertama karena memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi," ungkapnya.

Kedua, lanjut Puan, dunia diharapkan sudah akan melihat dampak positif distribusi vaksin, dan arah pemulihan ekonomi juga akan semakin jelas pada tahun 2022.

"IPU Assembly 2022 diharapkan memberi dorongan mempercepat proses pemulihan tersebut,” ujarnya. Ketiga, kata Puan, pertemuan IPU General Assembly 2022 juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerja sama antar-parlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

"Dan juga best practices bagaimana langkah terbaik dalam menangani pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi," jelasnya.

Untuk diketahui, pengukuhan DPR RI menjadi tuan rumah IPU General Assembly 2022 juga karena Indonesia dianggap telah melewati puncak gelombang kedua serangan virus korona varian Delta, dan situasi pandemi di dalam negeri semakin membaik berkat dukungan semua elemen masyarakat. Apalagi, tingkat vaksinasi di Bali, provinsi tempat akan digelarnya acara, sudah sangat tinggi. (Iam)