Firli: Tidak Ada Niat Usir Pegawai KPK

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada niatan pihaknya untuk mengusir pegawai KPK seiring dari pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Menurut Firli, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah disiapkan secara matang dan merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang.

Oleh sebab itu, ia mengatakan keputusan tersebut bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi, kita sebagai lembaga penegak undang-undang, karenanya kami ingin sampaikan tidak ada keputusan KPK yang diambil dengan keputusan individu atau pun karena desakan seseorang," jelas Firli.

Diketahui, sebanyak 75 dari 1.351 pegawai KPK tidak memenuhi syarat (TSM) berdasarkan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pelaksanaan tes merupakan amanat dari UU No. 19/2019, PP No. 41/2020, serta Peraturan KPK No. 1/2021.

Dalam pelaksanaan tes, Ghufron menyebut BKN turut menggandeng beberapa instansi, yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (OL-8)