Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

16/3/2026 05:00
Silaturahim yang Menyejahterakan
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

SAYA tergolong orang yang bersyukur karena negeri ini punya tradisi mudik Lebaran. Mengapa? Karena mudik memberikan denyut yang berbeda dalam nadi bangsa ini di setiap kali Ramadan mendekati garis finis.

Mudik menjadi sebuah fenomena kolosal yang tak sekadar soal rindu, tapi juga soal redistribusi kemakmuran yang bergerak masif dari pusat-pusat beton menuju ke jantung-jantung desa. Bayangkan, separuh penduduk Indonesia berarak beriringan menuju kampung halaman.

Tahun ini, skalanya bukan lagi sekadar ramai, melainkan juga menakjubkan, yakni lebih dari 144 juta manusia yang bergerak serentak itu. Bayangkan, lebih dari separuh populasi negeri ini (data terbaru dari Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia 288 juta jiwa) sedang melakukan eksodus kultural.

Baca juga : Hasil MotoGP Thailand 2026: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Gagal Finis

Namun, lihatlah di balik debu jalanan dan kemacetan tol, ada angka yang mencengangkan. Ada sekitat Rp190 triliun perputaran uang selama mudik Lebaran tahun ini. Itu bukan angka main-main. Itu ialah 'mesin ekonomi strategis' yang bekerja secara organik, tanpa perlu instruksi birokrasi yang berbelit-belit.

Ia sudah menjelma desentralisasi dompet secara organik. Selama ini, kita bicara tentang pemerataan pembangunan seolah itu ialah beban APBN semata. Padahal, melalui mudik, para perantau sedang melakukan 'desentralisasi dompet' tersebut.

Uang yang setahun penuh terkumpul di Jakarta, Surabaya, atau Batam tumpah ruah ke pasar-pasar tradisional di pelosok Jawa, warung kopi di Sumatra, hingga bengkel kecil di Sulawesi.

Logikanya sederhana, uang berputar sebanyak Rp190 triliun itu ialah stimulus instan bagi UMKM di daerah. Konsumsi rumah tangga melesat dan daya beli masyarakat desa yang biasanya stagnan tiba-tiba mendapat suntikan oksigen yang segar.

Namun, mereduksi mudik sebatas angka nominal tentu ialah sebuah kesempitan berpikir. Mudik ialah transfer pengetahuan dan jejaring. Ia bukan sekadar mesin ekonomi, melainkan juga transfer literasi.

Perantau pulang membawa informasi pendidikan. Mereka bercerita tentang beasiswa, kursus keterampilan, dan akses dunia digital yang mungkin selama ini hanya jadi mitos di kampung.

Di teras-teras rumah saat Lebaran, terjadi networking yang lebih cair daripada di ruang rapat SCBD, Sudirman, Thamrin. Ide bisnis baru muncul, kemitraan dibentuk, dan peluang kerja dibuka. Mereka membawa standar baru tentang kemajuan. Bukan untuk pamer, melainkan untuk memicu semangat membangun kampung halaman agar tak kalah dengan hiruk-pikuk kota.

Kita harus jujur, mudik ialah silaturahim akbar yang merupakan modal sosial terkuat bangsa ini. Di saat sekat-sekat politik sering kali membelah kita, mudik menyatukan kembali simpul yang sempat longgar. Ada dialog antargenerasi, ada rekonsiliasi antartetangga, dan ada penguatan akar budaya.

Karena itu, pemerintah jangan hanya sibuk mengurus aspal dan kelancaran lalu lintas. Rawat modal sosial penting itu. Ia kekayaan penting dan strategis yang tumbuh dari bawah. Ia kesadaran yang menggerakkan, bukan doktrin yang dipaksakan.

Tantangan besarnya ialah bagaimana memastikan ledakan ekonomi Rp190 triliun itu tidak menguap begitu saja setelah arus balik. Bagaimana agar perputaran uang itu menjadi pemantik investasi permanen di daerah.

Mudik membuktikan bahwa rakyat memiliki caranya sendiri untuk menyejahterakan satu sama lain. Kini tinggal bagaimana negara menjaga momentum itu agar tidak sekadar menjadi ritual tahunan yang melelahkan, tapi juga menjadi pilar kukuh bagi ketahanan ekonomi nasional.



  • Perdamaian

    Perdamaian

    13/3/2026 05:00

    KALI ini saya ingin mengupas puisi perdamaian dari bumi Persia, Iran. Sajak tentang perdamaian dan kemanusiaan itu ditulis tiga penyair besar Persia

  • Tepuk Tangan Messi

    Tepuk Tangan Messi

    12/3/2026 05:00

    BANYAK yang bilang bahwa sepak bola ialah bahasa universial. Ia menembus batas negara, ras, ideologi, dan bahkan agama.

  • Semringah Secukupnya

    Semringah Secukupnya

    11/3/2026 05:00

    PEKAN depan, wajah Republik ini sepertinya akan tampak lebih semringah.

  • Gharbzadegi

    Gharbzadegi

    10/3/2026 05:00

    PADA pertengahan 1970-an, intelektual Iran Ali Shariati getol mewanti-wanti bahaya gharbzadegi.

  • Donny Fattah dan Editorial

    Donny Fattah dan Editorial

    09/3/2026 05:00

    'SERIBU badai silih menghempas Seribu luka perih membekas Ku tetap berdiri ada di sini ada di sini Meski letih lemah lunglai Aku di sini menggenggam nilai

  • Energi Dunia di Ujung Hormuz

    Energi Dunia di Ujung Hormuz

    07/3/2026 05:00

    DUNIA kembali diingatkan bahwa jalur sempit selebar sekitar 36 kilometer dapat menentukan stabilitas ekonomi global.

  • Dari 25 Hari ke 90 Hari

    Dari 25 Hari ke 90 Hari

    06/3/2026 05:00

    APA makna fakta bahwa daya tahan stok bahan bakar minyak kita cukup untuk 25 hari? Saya kira tidak ada kata lain selain 'rasa waswas'.

  • Manzelat-e Iran

    Manzelat-e Iran

    05/3/2026 05:00

    DALAM tiap peperangan selalu ada keyakinan. Keyakinan tentang kemenangan kilat.

  • Dunia tanpa Tatanan

    Dunia tanpa Tatanan

    04/3/2026 05:00

    HOMO homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

  • Tercekik Selat Hormuz

    Tercekik Selat Hormuz

    03/3/2026 05:00

    SELAT Hormuz bukan sekadar ruas perairan sempit sepanjang sekitar 39 kilometer yang memisahkan Iran di utara dan Oman serta Emirat Arab di selatan.

  • Cinta dan Kepedihan

    Cinta dan Kepedihan

    02/3/2026 05:00

    'HIDUP hanyalah sekejap bayang. Maka isi ia dengan cinta, bukan kebencian'.

  • Jalan Sunyi Industrialisasi

    Jalan Sunyi Industrialisasi

    27/2/2026 05:00

    POLEMIK impor 105 ribu pikap dari India untuk keperluan koperasi desa merah putih melebar hingga ke soal kesiapan kemandirian industri kita

  • Mengorupsi Korupsi

    Mengorupsi Korupsi

    26/2/2026 05:00

    SOAL korupsi, negeri ini benar-benar jagonya.

  • Membersihkan Seragam Kusam

    Membersihkan Seragam Kusam

    25/2/2026 05:00

    SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan

  • Utang Budi

    Utang Budi

    24/2/2026 05:00

    JIKA paspor bisa berganti warna, semoga nurani tak ikut memudar'.

  • Membaca Arah

    Membaca Arah

    23/2/2026 05:00

    PERUBAHAN kian ke sini kian cepat. Ruang dan waktu digilas dalam hitungan detik. 

