Mengintip Xpeng X9, MPV Listrik Pilihan Sheila Dara di Momen Duka

DI tengah suasana duka atas berpulangnya penyanyi Vidi Aldiano, perhatian publik sempat tertuju pada kendaraan yang digunakan sang istri, Sheila Dara Aisha. Saat meninggalkan TPU Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (8/3), pemeran utama film Sore: Istri dari Masa Depan tersebut terlihat mengendarai Xpeng X9 berwarna Matte Gray yang tampak futuristik.
Xpeng X9 bukan sekadar MPV listrik biasa. Mobil pabrikan Tiongkok yang resmi meluncur di pasar Indonesia pada Juni 2025 ini membawa standar baru dalam hal teknologi dan kenyamanan berkendara di segmen premium.
Xpeng X9 tampil mencolok dengan garis desain dinamis yang memadukan estetika futuristis dan kesan agresif. Namun, daya tarik utamanya justru terletak di bagian interior.
Mobil ini dirancang sebagai MPV 7-seater yang fleksibel, bahkan dapat dikonversi menjadi mode lounge 4-seater untuk kenyamanan maksimal layaknya jet pribadi.
Kabinnya didominasi material berkualitas tinggi dengan sistem hiburan yang dikendalikan melalui layar sentuh Xmart OS.
Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas bagasi; kursi baris ketiga dapat dilipat hingga rata (flat bed), menciptakan ruang kargo hingga lebih dari 1.800 liter.
Untuk urusan dapur pacu, Xpeng X9 dibekali motor listrik bertenaga 235 kW yang mampu melesat hingga kecepatan maksimal 200 km/jam. Xpeng menawarkan dua opsi baterai:
Salah satu fitur paling mutakhir adalah penyematan tiga chip AI Turing dengan kapasitas komputasi hingga 2.250 TOPS. Teknologi ini memungkinkan fitur Navigate On Autopilot (NOA) bekerja optimal bahkan di jalan pedesaan, serta kemampuan menghindari lubang secara otomatis.
Meski memiliki dimensi yang bongsor, Xpeng X9 diklaim sangat lincah berkat fitur active rear wheel steering system. Fitur ini memungkinkan roda belakang ikut berbelok, sehingga radius putarnya hanya 5,4 meter, setara dengan mobil kompak. Kenyamanan berkendara pun semakin terjamin dengan suspensi udara cerdas (dual-chamber air suspension) yang memiliki 5 mode pengaturan.
|Varian
|Harga (OTR Jakarta)
|Xpeng X9 Standard Range Pro
|Rp990.000.000
|Xpeng X9 Long Range Pro
|Rp1.059.000.000
|Xpeng X9 Long Range Pro+
|Rp1.099.000.000
1. Berapa jarak tempuh maksimal Xpeng X9?
Jarak tempuh maksimalnya mencapai 750 km (standar CLTC) untuk varian dengan baterai 110 kWh.
2. Apakah Xpeng X9 sudah mendukung fast charging?
Ya, mobil ini dilengkapi dengan teknologi ultra fast charging battery untuk pengisian daya yang sangat cepat.
3. Apa keunggulan chip AI Turing pada Xpeng X9?
Chip ini mendukung sistem kemudi otomatis (NOA), parkir otomatis, hingga bantuan kemudi darurat pada kecepatan tinggi (130 km/jam). (Z-10)
