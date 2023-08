Hyundai Andalan Raih Gelar Dealer of the Year 2023

Hyundai Motors Indonesia mengumumkan peraih penghargaan Dealer of The Year 2023 di Hyundai Horizon of Innovation, Gaikindo Indonesia Internasional Autoshow (GIIAS) 2023.

Hyundai Andalan yang berada di bawah naungan PT Andalan Auto Prima berhasil memenangkan ajang tersebut.

Hyundai Dealer of the Year 2023 melibatkan 100 dealer pilihan dari 9 wilayah di seluruh dunia, mulai dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara.

Penghargaan bergengsi tahunan dari Hyundai Motor Company tersebut merupakan ajang pengakuan atas prestasi gemilang terhadap performa penjualan, pelayanan, dan fasilitas dari dealer-dealer Hyundai secara global.

Pada ajang Hyundai Dealer of the Year 2023, Hyundai Motor Company dengan bangga memilih Hyundai Andalan sebagai Best Dealer of the Year setelah melewati persaingan yang ketat dan penilaian yang objektif.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh President Director Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha kepada Raynaldi Setiawan selaku Chief Executive Officer Hyundai Andalan.

“Pencapaian ini menjadi momentum bagi Hyundai Andalan untuk terus meningkatkan standar pelayanan di setiap cabang demi menjamin kepuasan pelanggan.” Ucap Raynaldi Setiawan, Chief Executive Officer Hyundai Andalan.

Dalam menentukan pemenang, Hyundai Dealer of the Year 2023 memiliki tiga kriteria penilaian utama, yaitu penjualan, layanan, dan fasilitas.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dealer Hyundai Andalan dinilai telah menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap keunggulan layanan bagi pelanggan dan sukses mencatatkan performa penjualan terbaik. (RO/E-1)