Mengenalkan Dunia Otomotif sejak Dini Melalui Lomba Mewarnai

SEBAGAI bagian dari rangkaian Road to Mandalika menjelang ajang balap MotoGP di Mandalika, PT Pertamina Lubricants melalui produk unggulannya Pertamina Enduro menggelar lomba mewarnai untuk pelajar SD bertema Nusantara Bicara MotoGP Pertamina Enduro Mandalika di tujuh kota besar Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan dunia otomotif kepada generasi muda Indonesia sekaligus menanamkan semangat keberanian dan sportifitas dalam olahraga balap.

Kegiatan ini digelar untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-80 RI. Lomba pertama dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di SDN Kebayoran Lama Utara 07, Jakarta Selatan, dan diikuti kurang lebih 200 peserta dari kelas 1-6, sebelum dilanjutkan ke Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Medan, dan Palembang. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 10 September 2025.

Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo mengatakan melalui lomba mewarnai tingkat SD, pihaknya memberikan ruang bagi siswa SD untuk menyalurkan kreativitas serta mengenalkan kebersamaan dan keberagaman Indonesia yang kaya nilai-nilai lokal.

Menurut dia, dengan tema Nusantara Bicara MotoGP Pertamina Enduro Mandalika, para siswa akan menuangkan kreativitasnya di atas kertas bergambar ikon budaya dan bangunan bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia, dipadukan dengan sentuhan dunia balap.

Siswa juga akan mendapatkan literasi tambahan soal kekayaan Indonesia dengan ragam budayanya sekaligus mengenal dunia otomotif dan balap.

Pemenang utama lomba bersama dengan pendampingnya akan berkesempatan menyaksikan langsung balapan MotoGP di Mandalika, sedangkan pemenang lainnya dari masing-masing kota akan mendapatkan tabungan pendidikan.

“Mengingat 18,5% fanbase Valentino Rossi berasal dari Indonesia, kami yakin mereka tersebar di berbagai kalangan dan segmen pasar. Nusantara Bicara hadir sebagai langkah pertama kami dalam menyentuh penikmat MotoGP dan fanbase VR yang beririsan dengan pangsa pasar kami yang lebih luas, yakni orang tua, civitas sekolah, dan siswa yang cenderung meniru hobi orang tua mereka, termasuk menikmati MotoGP dan untuk membangun kesan positif dan jangka panjang,” ungkap Nugroho.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dini dalam membangun generasi muda yang tangguh, sejalan dengan filosofi Enduro yang tangguh dan andalan Indonesia.

Melalui lomba ini, pihaknya ingin memperkenalkan nilai positif, termasuk semangat ketangguhan, performa terbaik, dan keberlanjutan yang sejalan dengan produk unggulannya, sekaligus memperkenalkan pentingnya perawatan kendaraan roda dua bagi mobilitas harian.

Bagi orang tua dan civitas sekolah, pesan ini diharapkan bisa membantu menjaga kendaraan tetap prima sehingga aktivitas mereka berjalan lancar.

"Kami ingin siswa, orang tua, dan guru semakin mengenal kami beserta nilai-nilai positif yang kami bawa. Harapannya, Pertamina Enduro jadi pilihan utama bagi peserta dan lingkungan sekolah yang terlibat, serta berdampak positif bagi penjualan dan penguatan brand awareness kami.”

"Kami berkomitmen terus menghadirkan berbagai inisiatif edukatif di berbagai daerah agar berbagai pelajar Indonesia berkesempatan untuk belajar dan berkembang dengan kami," pungkas Nugroho. (H-2)