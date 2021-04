HJC Ajak Konsumen Bahagia Bersama Honda Baru di IIMS 2021

Honda melalui Main Dealernya, Honda Jakarta Center (HJC), kembali hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021. Kali ini tema pameran yang diusungnya adalah 'Bahagia bersama Honda Baru' yang diwujudkan melalui berbagai program yang menarik selama pembelian di IIMS 2021.

Booth Honda berlokasi di Hall D8 seluas 924 meter persegi yang menampilkan 4 model terbaru yang diluncurkan pada awal tahun 2021, yaitu New Honda Brio RS Urbanite, New Honda CR-V, New Honda Odyssey, dan All New Honda City Hatchback RS.

Selain model terbaru, Honda juga menampilkan model lainnya, seperti Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda Civic, Honda Brio Satya, dan juga Honda Accord.

Booth Honda juga menyediakan customer lounge yang nyaman untuk memberikan pelayanan transaksi terbaik bagi calon pelanggan. Untuk menjaga protokol kesehatan, Honda menerapkan sistem antrian digital (digital queueing system) menggunakan sensor yang akan membatasi jumlah pengunjung serta menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar booth secara aktual.

Pengunjung juga dapat merasakan Honda Sensing 3D Experience untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai teknologi keselamatan canggih Honda Sensing di booth Honda. Aplikasi Honda Sensing 3D Experience dapat diunduh melalui Google Play bagi pengguna smartphone Android.

Honda menawarkan program khusus yang hanya berlaku sepanjang IIMS 2021 yang digelar pada 15-25 April ini, mulai dari total DP mulai Rp20 jutaan, cicilan mulai dari Rp2 Juta, bunga mulai dari 0%, lucky dip berhadiah total hingga ratusan juta rupiah, hadiah langsung Free voucher service & part, hingga undian berhadiah 1 unit mobil Honda Brio, Special Gold Design Honda, Smart TV, serta Smartphone untuk para customer yang melakukan pembelian di IIMS 2021.

Director HJC Hendra Kustiawan mengatakan, pihaknya selaku main dealer Honda menyatakan bangga dapat kembali berpartisipasi secara langsung di perhelatan IIMS 2021, setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan baik di tahun lalu dan di awal kuartal I tahun ini.

"Honda Jakarta Center, selaku Main Dealer Honda beserta 49 Dealer Honda di wilayah Jabodetabek, berkomitmen untuk memberikan pelayanan jual maupun purna jual yang baik kepada seluruh mitra dan customer Honda," tutupnya. (S-4)