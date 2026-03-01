Mario Aji Bidik Kebangkitan di Moto2 Jerez Usai Gagal di GP Amerika Serikat

Pembalap Honda Team Asia Mario Aji(AFP/Yasuyoshi CHIBA)

IDEMITSU Honda Team Asia mengalihkan fokus untuk mendampingi pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, bangkit pada putaran keempat Moto2 2026 di Sirkuit Jerez, Spanyol, 27-29 April mendatang. Langkah ini diambil setelah Mario gagal membawa pulang poin dari GP Amerika Serikat, akhir pekan lalu.

Manajer Tim Hiroshi Aoyama menyatakan bahwa jeda kompetisi akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan evaluasi mendalam. Tujuannya agar Mario dapat kembali kompetitif di barisan peraih poin.

"Secara keseluruhan, akhir pekan ini tidak berjalan seperti yang kami inginkan dan kami harus memahami dengan jelas di mana kami bisa meningkatkan performa," ujar Aoyama melalui keterangan resmi tim, Selasa (31/3).

Potensi di Austin

Aoyama menilai Mario sebenarnya menunjukkan performa yang menjanjikan saat melaju di Circuit of the Americas (COTA), Austin. Pembalap asal Magetan itu sempat merangsek ke posisi 15 dan terlibat persaingan sengit sebelum akhirnya terjatuh di lap-lap akhir.

"Sayangnya, Mario terjatuh menjelang akhir balapan saat sedang berjuang untuk zona poin, jadi ini menjadi hasil yang mengecewakan setelah akhir pekan yang sulit," tambah Aoyama.

Meski demikian, Aoyama menegaskan hasil tersebut belum mencerminkan potensi maksimal Mario. Tim berkomitmen untuk terus bekerja keras agar sang pembalap tampil lebih kuat di seri berikutnya.

Evaluasi Mandiri

Di sisi lain, Mario Aji mengakui bahwa kegagalan menyelesaikan balapan di Austin merupakan murni kesalahan pribadinya. Padahal, ia merasa memiliki ritme yang cukup baik sejak awal balapan maupun setelah restart akibat bendera merah (red flag).

"Baik sebelum red flag maupun setelah restart, saya rasa balapannya cukup baik. Tapi pada akhirnya saya membuat kesalahan dan itu sepenuhnya tanggung jawab saya," kata Mario.

Ia kini fokus pada pemulihan mental untuk menghadapi seri Jerez dengan pola pikir yang lebih segar.

"Yang terpenting sekarang adalah reset mental, memulihkan diri dengan baik, dan kembali dengan mentalitas yang lebih kuat di Jerez," pungkasnya.

Di Moto2 GP Amerika Serikat, Mario gagal menyentuh garis finis, sementara rekan setimnya, Taiyo Furusato, hanya mampu finis di posisi ke-18.

Balapan sendiri dimenangi oleh Senna Agius, disusul Celestino Vietti di podium kedua, dan Izan Guevara di tempat ketiga. (Ant/Z-1)