Hasil Sprint Race MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Juara, Jorge Martin Podium

MARC Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan memenangi sesi pada hasil Sprint Race MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania. Pembalap berjuluk "The Baby Alien" tersebut tampil dominan dalam balapan yang sempat diwarnai drama penundaan jadwal.

Jalannya Balapan: Duel Sengit Marquez vs Di Giannantonio

Balapan Sprint yang berlangsung sepanjang 15 lap ini menyuguhkan persaingan ketat sejak start. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) yang memegang pole position sempat memimpin balapan dengan meyakinkan. Namun, Marc Marquez yang start dari barisan depan terus menempel ketat.

Memasuki lap-lap akhir, Marquez berhasil memanfaatkan celah dan mengambil alih pimpinan lomba. Di Giannantonio harus puas finis di posisi kedua dengan selisih waktu tipis 0,213 detik. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Jorge Martin dari Aprilia Racing yang tampil impresif sepanjang sesi.

Catatan Menarik: Jorge Martin akhirnya kembali merasakan podium setelah "puasa" selama 504 hari. Terakhir kali pembalap Spanyol ini naik podium adalah pada MotoGP Malaysia musim 2024.

Hasil Lengkap Sprint Race MotoGP Brasil 2026

Posisi Pembalap Tim (Motor) Waktu/Gap 1 Marc Marquez Ducati Lenovo (GP26) 19:41.982 2 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 (GP26) +0.213 3 Jorge Martin Aprilia Factory (RS-GP26) +3.587 4 Marco Bezzecchi Aprilia Factory (RS-GP26) +4.061 5 Ai Ogura Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +4.994

Kondisi Klasemen Sementara

Hasil Sprint Race ini membuat persaingan di papan atas klasemen MotoGP 2026 semakin memanas. Pedro Acosta masih memimpin dengan 33 poin, namun kini hanya unggul 2 poin dari Marco Bezzecchi (31 poin). Marc Marquez yang memenangi Sprint Race melonjak ke posisi 6 dengan koleksi 21 poin. (H-4)