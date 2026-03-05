Lolos Perempat Final All England 2026, Alwi Farhan Redam Agresivitas Chou Tien Chen

Alwi Farhan(MI/Khoerun Nadif Rahmat)

TUNGGAL putra Indonesia Alwi Farhan berhasil melangkah ke babak perempat final turnamen bulu tangkis All England 2026 setelah menumbangkan wakil Taiwan, Chou Tien Chen.

Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, Alwi menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-19 melawan unggulan tujuh tersebut.

Alwi mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya kali ini adalah keberanian untuk mengatasi kendala psikologis dalam dirinya sendiri. Ia merasa penampilannya jauh lebih berkembang dibandingkan pertemuan sebelumnya di Australia Terbuka 2025.

Baca juga : Alwi Farhan: Tidak Ada Unggulan, Semua Punya Kans di All England 2026

"Sebenarnya tidak jauh berbeda dari waktu bertemu di Australia Terbuka 2025 tapi memang pertemuan kali ini saya mencoba lebih melawan diri saya, lebih melawan rasa ragu-ragu, melawan rasa trauma yang ada di dalam diri saya. Itu yang bisa membuat saya memenangkan pertandingan," ujar Alwi.

Menghadapi pemain senior seperti Chou Tien Chen, Alwi mengaku menerapkan strategi khusus untuk menjaga tempo permainan agar tidak terpancing oleh atmosfer pertandingan. Ia berusaha tetap tenang guna meredam momentum lawan yang dikenal sering tampil meledak-ledak di hadapan penonton.

"Chou Tien Chen itu pemain yang unik menurut saya. Ketika banyak orang yang memperhatikan, semakin keluar permainannya jadi tadi saya mencoba lebih meredam, mencoba lebih menenangkan situasi. Ya kurang lebihnya kayak singa jangan dibangunin saja sih. Saya bermain lebih dalam hawa yang tidak terlalu tinggi tapi saya tetap memegang fokus permainan," tuturnya.

Baca juga : Debut Manis Alwi Farhan di All England 2026

Atas pencapaian ini, Alwi tidak lupa menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa dukungan spiritual menjadi faktor utama yang membawanya sejauh ini di turnamen tertua di dunia tersebut.

"Alhamdulillah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Allah, saya berada di sini bukan karena diri saya, tapi karena Tuhan saya. Jadi tidak lupa mengucap puji syukur sebaik-baiknya," kata Alwi.

Pada babak perempat final besok, Alwi dijadwalkan akan berhadapan dengan wakil Tailan, Kunlavut Vitidsarn. Meski memiliki ambisi untuk membalas kekalahan sebelumnya, Alwi memilih untuk fokus memulihkan kondisi mental dan fisiknya terlebih dahulu sebelum menyiapkan strategi untuk laga krusial tersebut.

"Besok bertemu Kunlavut, bisa revans lagi mungkin, kita tidak pernah tahu. Saya akan memberikan yang terbaik tapi sekarang mau reset pikiran dan fokus dulu, besok baru digas lagi," pungkasnya. (Ndf)