Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Hamburger SV vs Union Berlin: Prediksi Skor, Lineup & H2H Bundesliga 2026

Media Indonesia
14/2/2026 15:00
Hamburger SV vs Union Berlin: Prediksi Skor, Lineup & H2H Bundesliga 2026
Luka Vuskovic(Dok Istimewa)

Hamburger SV akan menjamu Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-22 di Volksparkstadion, Sabtu, 14 Februari 2026. Laga ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua tim hanya terpaut tiga poin di tabel klasemen sementara.

Analisis Kekuatan Tim

Tuan rumah Hamburger SV tengah berada dalam tren positif. Setelah promosi kembali ke kasta tertinggi, HSV menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap. Performa gemilang bek muda Luka Vuskovic menjadi kunci kokohnya pertahanan mereka, sementara kreativitas Fabio Vieira di lini tengah memberikan dimensi baru dalam serangan balik cepat yang diusung Merlin Polzin.

Di sisi lain, Union Berlin sedang berjuang menghentikan tren tanpa kemenangan. Steffen Baumgart, yang baru menjabat sebagai pelatih Union, menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan ketajaman Andrej Ilic dan kawan-kawan. Masalah cedera di lini belakang juga menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh tuan rumah.

Baca juga : Union Berlin Tunjuk Steffen Baumgart Sebagai Pelatih Baru

Statistik Head to Head (H2H)

Tanggal Kompetisi Pertandingan Skor
28/09/2025 Bundesliga Union Berlin vs HSV 0 - 0
28/04/2019 2. Bundesliga Union Berlin vs HSV 2 - 0
26/11/2018 2. Bundesliga HSV vs Union Berlin 2 - 2

Prakiraan Susunan Pemain

Hamburger SV (3-4-1-2)

Daniel Heuer Fernandes; Omari, Luka Vuskovic, Elfadli; Jordan Torunarigha, Bakery Jatta, Nicolai Remberg, Miro Muheim; Fabio Vieira; Ransford Konigsdorffer, Rayan Philippe.

Pelatih: Merlin Polzin

Union Berlin (3-5-2)

Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Vogt; Trimmel, Khedira, Schafer, Woo-yeong Jeong, Robert Skov; Andrej Ilic, Yorbe Vertessen.

Baca juga : Usai Pecat Pelatih, Cologne Diganjar Hukuman Larangan Belanja Pemain

Pelatih: Steffen Baumgart

Prediksi Skor Akhir

Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi HSV yang belum terkalahkan dalam empat laga kandang terakhir. Namun, motivasi Steffen Baumgart untuk membuktikan diri di hadapan mantan klubnya bisa menjadi faktor X bagi Union Berlin.

Prediksi Skor: Hamburger SV 1 - 1 Union Berlin

Pertanyaan untuk Pembaca:

Mampukah Steffen Baumgart membawa pulang poin dari markas mantan timnya, atau justru HSV yang akan memperpanjang penderitaan Union Berlin?



Editor : Indrastuti
