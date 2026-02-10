Perburuan Gelar Penembak Jitu di NBA All-Star 2026: Damian Lillard Incar Rekor, Rookie Siap Beri Kejutan 

Pebasket Portland Trail Blazers Damian Lillard(AFP/AMANDA LOMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

NBA secara resmi mengumumkan daftar peserta yang akan berkompetisi di ajang bergengsi 3-Point Contest All-Star 2026. Kompetisi adu akurasi tembakan jarak jauh ini dijadwalkan berlangsung di Intuit Dome, Inglewood, California, Sabtu (14/2) waktu setempat.

Ajang ini akan menjadi pembuka rangkaian NBA All-Star Saturday yang sangat dinantikan.

Berdasarkan laporan resmi NBA, Senin (9/2), seluruh kemeriahan dari markas baru di California tersebut akan disiarkan mulai pukul 17.00 waktu setempat melalui saluran NBC dan Peacock.

Tahun ini, komposisi peserta menjanjikan persaingan sengit antara pemain bintang berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun.

Sebanyak lima pemain unggulan musim ini dipastikan memimpin daftar peserta, yaitu Devin Booker (Phoenix Suns), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jamal Murray (Denver Nuggets), dan Norman Powell (Miami Heat).

Melengkapi daftar tersebut, tiga nama besar lainnya juga siap ambil bagian, yakni Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kon Knueppel (Charlotte Hornets), serta Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks).

Misi Sejarah Damian Lillard

Sorotan utama pada kontes tahun ini tertuju pada Damian Lillard. Sebagai peraih gelar beruntun pada 2023 dan 2024, Lillard memiliki peluang emas untuk mengukir sejarah baru.

Jika berhasil menang di Intuit Dome, ia akan menyamai rekor legendaris tiga gelar juara yang saat ini hanya dipegang Larry Bird dan Craig Hodges.

Namun, langkah Lillard tidak akan mudah. Ia harus menghadapi Devin Booker, mantan juara edisi 2018, yang kembali mengincar takhta penembak jitu terbaik NBA.

Debut Para Bintang dan Potensi Rekor Rookie

Selain persaingan para mantan juara, kontes edisi kali ini juga menjadi panggung debut bagi empat pemain, yakni Tyrese Maxey, Jamal Murray, Bobby Portis Jr., dan pemain muda Charlotte Hornets, Kon Knueppel.

Nama terakhir, Knueppel, menjadi sosok yang paling diperhatikan karena ia berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain rookie pertama yang mampu memenangi kontes lemparan tiga angka ini.

Format Kompetisi

Secara teknis, kompetisi akan berjalan dalam format dua babak. Setiap peserta ditantang untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari berbagai titik tembakan di sekitar garis tiga angka. Tantangan ini harus diselesaikan dalam batas waktu yang sangat ketat, yaitu hanya 70 detik.

Tiga pencetak angka tertinggi pada babak pertama akan melaju ke babak final. Di partai puncak tersebut, peserta dengan skor tertinggi akan dinobatkan sebagai raja tembakan tiga angka NBA 2026. (Ant/Z-1)