NBA All-Star 2026: Format Baru USA vs World Siap Guncang Intuit Dome

NBA resmi memperkenalkan transformasi besar pada laga All-Star edisi ke-75 tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ajang yang digelar di Intuit Dome, Inglewood, California, Senin (16/2) WIB ini akan mengusung format turnamen mini round-robin yang mempertemukan talenta terbaik Amerika Serikat melawan pemain internasional.
Dalam format baru ini, kompetisi dibagi menjadi tiga tim: USA Stars, USA Stripes, dan Team World.
Pembagian skuad Amerika Serikat didasarkan pada faktor usia; para pemain muda potensial dikelompokkan dalam USA Stars, sementara para pemain senior yang lebih berpengalaman memperkuat USA Stripes.
Di sisi lain, Team World menjadi wadah bagi deretan bintang internasional dari berbagai negara.
Ketiga tim akan bersaing dalam empat pertandingan, dengan setiap gim memiliki durasi 12 menit.
Berdasarkan jadwal, gim pertama akan mempertemukan Team World melawan USA Stars. Pemenang dari laga pembuka ini akan langsung menghadapi USA Stripes pada gim kedua.
Selanjutnya, gim ketiga akan mempertemukan tim yang kalah pada gim pertama melawan USA Stripes.
Dua tim dengan rekor terbaik dari fase ini akan melaju ke gim keempat yang merupakan partai final untuk memperebutkan gelar juara.
Jika ketiga tim mencatat rekor sama kuat (1-1), klasemen akan ditentukan melalui selisih poin dari dua pertandingan yang telah dijalani masing-masing tim.
Dinamika Skuad dan Pergantian Pemain
Sisi teknis pertandingan juga menarik perhatian dengan kehadiran pelatih-pelatih berpengalaman. J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) dipercaya menakhodai USA Stars, sedangkan Mitch Johnson (San Antonio Spurs) memimpin USA Stripes. Sementara itu, Team World akan dipandu oleh pelatih Toronto Raptors asal Serbia, Darko Rajakovic.
Namun, menjelang hari pertandingan, sejumlah perubahan susunan pemain harus dilakukan akibat cedera yang menimpa beberapa bintang utama. Alperen Sengun resmi masuk menggantikan Shai Gilgeous-Alexander, sementara Brandon Ingram mengisi posisi Stephen Curry.
De’Aaron Fox juga dipanggil untuk menggantikan Giannis Antetokounmpo, yang diikuti dengan perpindahan posisi Norman Powell ke dalam skuad Team World.
Secara keseluruhan, terdapat 24 pemain yang awalnya terpilih sebagai All-Star, yang terbagi rata antara 12 wakil Wilayah Timur dan 12 wakil Wilayah Barat.
Penentuan pemain starter dilakukan melalui mekanisme kombinasi suara yang melibatkan penggemar (50%), pemain NBA (25%), dan panel media (25%). Adapun posisi pemain cadangan sepenuhnya dipilih oleh para pelatih kepala NBA.
Dengan format yang lebih kompetitif dan segar ini, NBA All-Star 2026 diharapkan mampu menyuguhkan intensitas tinggi yang selama ini dirindukan oleh para penggemar bola basket di seluruh dunia.
USA Stars:
USA Stripes:
Team World:
Pernyataan ini muncul setelah Stephen Curry terpaksa absen pada edisi All-Star 2026 yang baru saja usai digelar di Intuit Dome, Inglewood, California.
Tim USA Stars menjuarai NBA All-Star Game 2026 setelah mengalahkan USA Stripes 47-21 pada laga final, di Intuit Dome, Inglewood, California, Senin (16/2/2026) WIB.
Kemenangan Team Knicks ini menandai kembalinya ajang Shooting Stars yang sempat absen selama satu dekade dari kalender NBA All-Star.
Kemenangan ini terasa emosional sekaligus heroik. Damian Lillard diketahui tidak bermain sepanjang musim ini menyusul cedera robek tendon achilles yang dideritanya pada April lalu.
Sempat menghabiskan waktu di G League sebelum dipanggil kembali oleh Miami Heat, Keshad Johnson membuktikan bahwa kualitasnya layak bersanding dengan bintang-bintang muda lainnya.
