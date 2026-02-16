Jalen Brunson Pimpin Team Knicks Juarai Kia Shooting Stars 2026

Team Knicks, yang terdiri dari Jalen Brunson, Allan Houston, dan Karl-Anthony Towns usai menjuarai Shooting Stars di ajang NBA All Star.(AFP/RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

KEJAYAAN New York Knicks di musim 2025/2026 semakin lengkap. Setelah sukses mengamankan trofi Emirates NBA Cup pada Desember 2025 lalu, kini giliran bintang utama mereka, Jalen Brunson, yang membawa nama besar Knicks naik ke podium juara pada ajang Kia Shooting Stars dalam rangkaian NBA All-Star 2026.

Bertempat di Intuit Dome, Inglewood, California, Minggu (15/2) (WIB), Team Knicks berhasil mengandaskan perlawanan Team Cameron di babak final dengan skor meyakinkan 47-38.

Kemenangan ini menandai kembalinya ajang Shooting Stars yang sempat absen selama satu dekade dari kalender All-Star.

Performa Kolektif yang Tajam

Team Knicks, yang diperkuat Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, dan legenda hidup Allan Houston, tampil sangat klinis di babak penentuan. Senjata utama mereka adalah akurasi jarak jauh; tim ini berhasil melesakkan lima tembakan bernilai empat poin.

Ketegangan sempat memuncak saat Team Cameron, yang diisi oleh Jalen Johnson, Kon Knueppel, dan Corey Maggette, memberikan tekanan lewat raihan 38 poin.

Penampilan Corey Maggette, yang kini berusia 46 tahun, sangat mencuri perhatian dengan rekor sempurna tiga keberhasilan dari tiga percobaan tembakan empat poin.

Namun, keunggulan kolektif Team Knicks tetap tak terbendung. Brunson mencetak tembakan krusial sebagai penentu kemenangan, disusul tembakan empat poin tambahan dari Allan Houston tepat saat buzzer berbunyi.

Dominasi Sejak Babak Pertama

Sebelum melaju ke final, Team Knicks sudah menunjukkan taji mereka di putaran pertama dengan mencetak skor tertinggi, 31 poin.

Performa impresif ini memaksa tim-tim lain angkat koper lebih awal, termasuk Team Harper yang diperkuat oleh trio keluarga Ron Harper Sr., Dylan Harper, dan Ron Harper Jr. (18 poin), serta Team All-Star yang dihuni Scottie Barnes, Chet Holmgren, dan Richard Hamilton (16 poin).

Ajang ini menggunakan format dua putaran dengan batasan waktu 1 menit 10 detik bagi setiap tim untuk mencetak poin dari tujuh titik tembakan yang telah ditentukan.

Nostalgia dan Sejarah

Bagi Allan Houston, gelar ini membawa kesan nostalgia yang mendalam. Ini merupakan trofi kedua Houston di ajang yang sama setelah sebelumnya ia memenanginya pada 2012. Kehadirannya membuktikan bahwa sentuhan emas penembak jitu Knicks belum pudar meski telah lama pensiun.

Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi individu bagi Brunson dan Towns, tetapi juga mempertegas dominasi New York Knicks sebagai organisasi yang tengah berada di puncak performa pada musim 2026. (Ant/Z-1)