USA Stars Juara NBA All-Star 2026, Ant-Man Boyong Kobe Bryant MVP Award

Bintang Minnesota Timberwolves Anthony Edwards melakukan layup tanpa bisa dihadang pemain tim USA Stripes(AFP/Atiba Jefferson )

Tim USA Stars menjuarai NBA All-Star Game 2026 setelah mengalahkan USA Stripes 47-21 pada laga final, di Intuit Dome, Inglewood, California, Senin (16/2/2026) WIB. Bintang Minnesota Timberwolves Anthony Edwards tampil konsisten sepanjang turnamen dan dinobatkan sebagai peraih Kobe Bryant MVP Award.

NBA All-Star tahun ini menggunakan format baru bertajuk USA vs World dalam bentuk mini turnamen tiga tim, yaitu USA Stars (pemain Amerika generasi muda), USA Stripes (pemain Amerika senior), dan Team World. Setiap gim dimainkan selama 12 menit dengan sistem target skor, sehingga permainan berlangsung lebih kompetitif. Dua tim teratas akan bermain di babak final.

Tim USA Stars membuka turnamen dengan kemenangan 37-35 atas Team World di Gim 1. Pertandingan berjalan ketat hingga harus melewati babak overtime. Di babak perpanjangan waktu ini, tembakan tiga angka Scottie Baenes menjadi penentu kemenangan bagi tim USA Stars.

Pada Gim 2, giliran tim USA Stripes yang meraih kemenangan dengan mengalahkan USA Stars juga dengan skor ketat. Lewat tembakan tiga angka De'Aaron Fox di detik-detik akhir pertandingan LeBron James dkk menang 42-40 atas USA Stars. Tim USA Stripes kemudian memastikan tiket ke final setelah di gim ketiga mereka kembali memetik kemenangan 48-45 atas Team World

Setelah tiga laga awal selalu ditentukan dengan selisih tipis. Pada laga final yang mempertemukan USA Stripes vs USA Star, pertandingan berjalan berbeda.

Ingin membalas kekalahan di gim ke-2, Edwards dkk tampil dominan sejak awal dan menutup laga dengan kemenangan telak 47-21 atas USA Stripes. Perbedaan tempo dan agresivitas menjadi pembeda di pertandingan puncak tersebut.

Edwards menjadi pemain paling menonjol sepanjang turnamen. Selain produktif mencetak angka, pemain berjuluk Ant-Man tersebut juga aktif dalam transisi dan pertahanan. Seusai pertandingan, ia menyebut format baru membuat para pemain tampil lebih serius.

"Pertandingannya seru. Semua pemain benar-benar berkompetisi, dan itu yang membuatnya terasa berbeda," ujar Edwards.

Ia juga mengaku bangga bisa meraih penghargaan tersebut. "Setiap kali Anda mendapatkan MVP dengan nama Kobe Bryant di dalamnya, itu sangat berarti," katanya.

Dengan hasil ini, USA Stars menjadi juara pada edisi pertama format USA vs World di NBA All Star Game.