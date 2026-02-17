Ambisi Stephen Curry: Kembali ke Kontes Tiga Angka NBA All-Star 2027

Bintang Golden State Warriors Stephen Curry saat hadir di NBA All-Star 2026(AFP/JOE MURPHY / NBAE / Getty Images)

KABAR gembira bagi para penggemar bola basket dunia datang dari bintang Golden State Warriors, Stephen Curry. Sang penembak jitu legendaris tersebut secara terbuka menyatakan komitmennya untuk kembali berpartisipasi dalam NBA All-Star 3-Point Contest edisi 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Phoenix, Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini muncul setelah Curry terpaksa absen pada edisi All-Star 2026 yang baru saja usai digelar di Intuit Dome, Inglewood, California.

Ketidakhadiran pemegang rekor tembakan tiga angka terbanyak sepanjang sejarah NBA ini sempat meninggalkan kekosongan bagi para peminat duel jarak jauh di ajang tersebut.

Optimisme Curry untuk tampil di Phoenix tahun depan disampaikan langsung pada Senin (16/2) waktu setempat. Tanpa ragu, guard andalan Warriors ini menegaskan niatnya untuk kembali merebut takhta sebagai penembak terbaik.

"Saya 100% akan ikut edisi tahun depan," ujar Curry dengan penuh keyakinan.

Menuju Rekor dan Rivalitas Sengit

Kehadiran pebasket berusia 37 tahun ini diprediksi akan meningkatkan tensi persaingan di Phoenix secara signifikan.

Curry sendiri bukan orang baru dalam memenangi kontes ini; ia tercatat telah mengoleksi dua gelar juara, masing-masing pada edisi 2015 dan 2021.

Namun, tantangan besar telah menanti. Guard Portland Trail Blazers, Damian Lillard, baru saja menorehkan tinta emas sejarah dengan menjadi pemain ketiga yang mampu memenangi kontes tiga angka sebanyak tiga kali, termasuk gelar terbaru yang ia raih di edisi 2026 kemarin.

Jika Lillard kembali berpartisipasi pada 2027, dunia akan disuguhi duel epik antara dua spesialis tembakan jarak jauh terbaik di generasinya.

Konsistensi di Usia Senja

Meski kini telah melewati usia pertengahan kepala tiga, performa Stephen Curry sepanjang musim 2025-2026 terbukti belum menunjukkan tanda-tanda penurunan berarti.

Berdasarkan statistik dari 38 pertandingan musim ini, Curry masih mampu membukukan rata-rata 27,2 poin per laga (ppg) dan 4,8 assist per laga (apg).

Efisiensi tembakannya pun tetap berada di level elite. Ia mencatatkan akurasi tembakan keseluruhan sebesar 46,8%, dengan akurasi dari garis tiga angka mencapai 39,1%.

Tidak hanya itu, ketenangannya dari garis lemparan bebas (free throw) tetap terjaga dengan persentase luar biasa sebesar 93,1%.

Dengan kembalinya Curry ke panggung All-Star 2027 di Phoenix, rangkaian akhir pekan NBA All-Star diharapkan kembali menjadi magnet hiburan global.

Kehadiran para pemain elite ini tidak hanya menjaga popularitas liga, tetapi juga memastikan bahwa kontes tembakan tiga angka tetap menjadi salah satu acara yang paling dinantikan oleh penggemar basket di seluruh dunia. (Ant/Z-1)