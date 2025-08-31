Oscar Piastri Raih Posisi Pole GP Belanda

Headline
PEMBALAP McLaren Oscar Piastri akan memulai balapan Formula 1 GP Belanda 2025 dari posisi pole setelah mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Zandvoort, Sabtu (30/8) malam WIB.
Piastri mengalahkan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dalam sesi kualifikasi yang sengit hingga detik-detik terakhir.
Norris tampil dominan selama tiga sesi latihan bebas sepanjang akhir pekan, tetapi Piastri menunjukkan performa gemilang dengan mencatat waktu tercepat di Q1.
Di sesi Q2, Norris kembali memimpin, tetapi dalam Q3, Piastri merebut pole sementara dengan catatan waktu 1 menit 08,662 detik.
Norris berusaha memperbaiki waktu pada putaran terakhir, tapi hanya mampu finis posisi kedua dengan selisih tipis 0,012 detik dari Piastri.
Sementara itu, Max Verstappen, yang tampil di depan publik tuan rumah, menempatkan Red Bull di posisi ketiga sehingga memicu sorakan dari penonton.
Isack Hadjar mencuri perhatian dengan finis posisi keempat bersama Racing Bulls, mengungguli George Russell dari Mercedes yang menempati posisi kelima.
Duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, masing-masing menempati posisi keenam dan ketujuh.
Liam Lawson melengkapi performa apik Racing Bulls dengan finis posisi kedelapan, diikuti Carlos Sainz dari Williams posisi kesembilan dan Fernando Alonso dari Aston Martin di posisi kesepuluh.
GP Belanda akan berlangsung pada Minggu (31/8) dan Piastri berpeluang besar mempertahankan performa impresifnya. (Ant/Z-1)
Pembalap Valtteri Bottas mengaku bahwa tim Cadillac mempunyai proyek jangka panjang yang ambisius sehingga membuatnya tertarik untuk bergabung.
Sergio Perez, yang sebelumnya memutuskan untuk fokus menghabiskan waktu bersama keluarga, merupakan mantan pembalap Red Bull hingga musim 2024.
Bergabungnya Sergio Perez dan Valtteri Bottas menandai langkah mengejutkan bagi Cadillac, yang memboyong dua pembalap veteran yang pada musim ini kehilangan kursi utama mereka di Formula 1.
Valterri Bottas, sebelumnya, menyatakan ketertarikan dengan proyek yang akan dikembangkan Cadillac dengan operasi tim yang didukung TWG Motorsports and General Motors.
Max Verstappen membantah rumor kepindahannya dari Red Bull di tengah musim Formula 1 yang sulit.
LANDO Norris mengalahkan rekan setimnya di tim McLaren, Oscar Piastri, untuk menjuarai Formula 1 GP Hongaria 2025.
Lando Norris, yang start dari posisi ketiga berhasil finis terdepan di GP Inggris, mengungguli rekan setimnya, Oscar Piastri di posisi kedua.
Lando Norris memulai musim ini sebagai salah satu unggulan juara.
Oscar Piastri saat ini memuncaki klasemen Formula 1 dengan keunggulan 15 poin dari rekan setimnya di tim McLaren, Lando Norris.
Lando Norris berhasi menang di GP Austria. Ia menyebutnya sebagai momen yang memuaskan.
