Oscar Piastri Raih Posisi Pole GP Belanda

Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 06:04
Pembalap McLaren Oscar Piastri saat berlaga di babak kualifikasi GP Belanda(AFP/NICOLAS TUCAT)

PEMBALAP McLaren Oscar Piastri akan memulai balapan Formula 1 GP Belanda 2025 dari posisi pole setelah mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Zandvoort, Sabtu (30/8) malam WIB.

Piastri mengalahkan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dalam sesi kualifikasi yang sengit hingga detik-detik terakhir.

Norris tampil dominan selama tiga sesi latihan bebas sepanjang akhir pekan, tetapi Piastri menunjukkan performa gemilang dengan mencatat waktu tercepat di Q1.

Baca juga : Lando Norris Puji Mobilnya setelah Kalahkan Verstappen di Belanda

Di sesi Q2, Norris kembali memimpin, tetapi dalam Q3, Piastri merebut pole sementara dengan catatan waktu 1 menit 08,662 detik.

Norris berusaha memperbaiki waktu pada putaran terakhir, tapi hanya mampu finis posisi kedua dengan selisih tipis 0,012 detik dari Piastri.

Sementara itu, Max Verstappen, yang tampil di depan publik tuan rumah, menempatkan Red Bull di posisi ketiga sehingga memicu sorakan dari penonton.

Baca juga : Lando Norris Juara GP Belanda

Isack Hadjar mencuri perhatian dengan finis posisi keempat bersama Racing Bulls, mengungguli George Russell dari Mercedes yang menempati posisi kelima.

Duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, masing-masing menempati posisi keenam dan ketujuh.

Liam Lawson melengkapi performa apik Racing Bulls dengan finis posisi kedelapan, diikuti Carlos Sainz dari Williams posisi kesembilan dan Fernando Alonso dari Aston Martin di posisi kesepuluh.

GP Belanda akan berlangsung pada Minggu (31/8) dan Piastri berpeluang besar mempertahankan performa impresifnya. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
