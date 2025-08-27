Sergio Perez dan Valtteri Bottas akan Bela Tim Cadillac di Formula 1 Musim Depan

Foto kombinasi yang menampilkan Sergio Perez (kiri) dan Valtteri Bottas, pembalap tim Cadillac untuk ajang Formula 1 musim 2026.(AFP/ANDREJ ISAKOVIC, MARCO BERTORELLO)

PEMBALAP Sergio Perez dan Valtteri Bottas resmi diperkenalkan sebagai pembalap tim Cadillac untuk ajang Formula 1 musim 2026 mendatang.

Perez dan Bottas dipastikan menjadi pembalap utama untuk tim Cadillac, yang kini akan ditangani oleh mantan Direktur Marussia Sporting Graeme Lowdon.

Cadillac, yang menjadi tim pabrikan ke-11 Formula 1 2026, memutuskan untuk menggaet dua pembalap berpengalaman yakni mantan pembalap Red Bull Sergio Perez dan pembalap cadangan Mercedes Valtteri Bottas, yang mempunyai catatan telah melakoni 527 grand prix dan 16 kali kemenangan.

"Mengontrak dua pembalap yang sangat berpengalaman seperti Bottas dan Checo (Perez) adalah sinyal berani untuk tujuan mendatang. Mereka telah melihat semuanya dan mereka tahu apa yang diperlukan untuk sukses di Formula 1. Tapi yang lebih penting, mereka memahami apa artinya membantu membangun sebuah tim," kata Direktur Cadillac Graeme Lowdon dikutip dari Formula 1, Selasa (26/8).

"Kepemimpinan mereka, pengalaman, naluri ras keras dan tentu saja kecepatan mereka akan sangat berharga karena kami membawa tim ini untuk hidup," imbuhnya.

Bergabungnya Perez dan Bottas menandai langkah yang mengejutkan bagi Cadillac, yang memboyong dua pembalap veteran yang pada musim ini telah kehilangan kursi utama mereka di Formula 1.

Selepas tidak diperpanjang Red Bull, Perez lebih banyak meluangkan waktunya menikmati masa-masa bersama dengan keluarganya.

Sementara itu, Bottas menjadi pembalap cadangan di tim Mercedes setelah gagal merebut satu kursi dari Kimi Antonelli dan George Russell yang merupakan pembalap utama dari tim pabrikan Jerman ini. (Ant/Z-1)