22/8/2025 04:15
Valtteri Bottas Semakin Santer Disebut akan Bergabung dengan Cadillac
Pembalap cadangan Mercedes Valtteri Bottas(AFP/MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PEMBALAP cadangan Mercedes Valtteri Bottas kian santer dirumorkan akan bergabung dengan tim debutan Cadillac di ajang Formula 1 musim 2026.

Rumor tersebut kian dipertegas oleh pernyataan Bos Mercedes Toto Wolff yang menyebut Bottas masih layak untuk mengambil satu kursi pembalap utama Formula 1.

"Dia (Bottas) adalah seorang pengemudi yang tampil totalitas untuk timnya. Itu bagus untuk mengetahui, bahwa Anda cadangan dan pembalap ketiga adalah secepat yang mendapat," kata Wolff dikutip dari laman daring Formula 1, Kamis (21/8).

"Tapi jelas, dengan kemampuan Valtteri, ia layak mendapatkan kursi utama balapan. Semoga pintu itu akan terbuka," lanjutnya.

Bottas, sebelumnya, menyatakan ketertarikan dengan proyek yang akan dikembangkan Cadillac dengan operasi tim yang didukung TWG Motorsports and General Motors.

Bottas memutuskan untuk menerima pinangan dari Mercedes meski harus turun grid di musim 2025 ini, dan berperan sebagai pembalap cadangan dari George Russell dan Kimi Antonelli.

Sebelumnya, Bottas merupakan pembalap utama Kick Sauber, namun kontraknya tak diperpanjang untuk menjadi pembalap utama pada akhir 2024.

Saat ini, Cadillac yang akan menjadi tim debutan memang memprioritaskan untuk memboyong pembalap berpengalaman di tim.

Selain Bottas yang gencar dirumorkan bergabung, juga terdapat mantan pembalap Red Bull Sergio Perez yang akan jadi target utama untuk mengisi satu kursi pembalap utama Cadillac. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
