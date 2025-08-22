Valtteri Bottas Semakin Santer Disebut akan Bergabung dengan Cadillac

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMBALAP cadangan Mercedes Valtteri Bottas kian santer dirumorkan akan bergabung dengan tim debutan Cadillac di ajang Formula 1 musim 2026.
Rumor tersebut kian dipertegas oleh pernyataan Bos Mercedes Toto Wolff yang menyebut Bottas masih layak untuk mengambil satu kursi pembalap utama Formula 1.
"Dia (Bottas) adalah seorang pengemudi yang tampil totalitas untuk timnya. Itu bagus untuk mengetahui, bahwa Anda cadangan dan pembalap ketiga adalah secepat yang mendapat," kata Wolff dikutip dari laman daring Formula 1, Kamis (21/8).
"Tapi jelas, dengan kemampuan Valtteri, ia layak mendapatkan kursi utama balapan. Semoga pintu itu akan terbuka," lanjutnya.
Bottas, sebelumnya, menyatakan ketertarikan dengan proyek yang akan dikembangkan Cadillac dengan operasi tim yang didukung TWG Motorsports and General Motors.
Bottas memutuskan untuk menerima pinangan dari Mercedes meski harus turun grid di musim 2025 ini, dan berperan sebagai pembalap cadangan dari George Russell dan Kimi Antonelli.
Sebelumnya, Bottas merupakan pembalap utama Kick Sauber, namun kontraknya tak diperpanjang untuk menjadi pembalap utama pada akhir 2024.
Saat ini, Cadillac yang akan menjadi tim debutan memang memprioritaskan untuk memboyong pembalap berpengalaman di tim.
Selain Bottas yang gencar dirumorkan bergabung, juga terdapat mantan pembalap Red Bull Sergio Perez yang akan jadi target utama untuk mengisi satu kursi pembalap utama Cadillac. (Ant/Z-1)
Keinginan Jenson Button tersebut bisa jadi terealisasi apabila Mercedes mampu memboyong Max Verstappen di Formula 1 musim depan.
Mercedes juga dikabarkan semakin dekat menjalin kesepakatan dengan Max Verstappen dari Red Bull.
Max Verstappen mengakhiri GP Austria setelah ditabrak pembalap Mercedes, Kimi Antonelli di tikungan ketiga lap pertama.
Dibangun menggunakan 192.937 Lego bricks dan menghabiskan waktu pengerjaan selama 2.428 jam oleh 15 perakit profesional, mobil Formula 1 ini memiliki panjang 5,1 meter dan lebar 2,2 meter.
Kontrak George Russell bersama Mercedes akan berakhir pada akhir musim ini dan, hingga kini belum ada pembicaraan untuk memperpanjang kontrak pembalap Formula 1 itu.
Pada November lalu, Formula 1 mengumumkan bahwa pihaknya secara prinsip mengizinkan General Motors, untuk ikut membalap dengan merek Cadillac mulai tahun depan.
FERRARI akan memasok mesin untuk tim baru Cadillac jika keikutsertaannya disetujui untuk musim Formula 1 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved