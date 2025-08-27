Sergio Perez Sebut Bergabung dengan Cadillac adalah Bab Baru dalam Kariernya

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMBALAP Sergio Perez mengaku sangat tertarik bergabung dengan Cadillac yang akan menjadi pembalap bab baru yang menarik dalam kariernya.
Perez, yang sebelumnya memutuskan untuk fokus menghabiskan waktu bersama keluarga, merupakan mantan pembalap Red Bull hingga musim 2024.
Cecho, sapaan akrabnya, tidak bergabung dengan tim mana pun pada musim ini, namun setelah mendapatkan tawaran untuk membela Cadillac di musim 2026, dia memutuskan untuk kembali ke depan kemudi.
"Bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac adalah bab baru yang sangat menarik dalam karier saya. Dari percakapan pertama kami, saya bisa
merasakan semangat dan tekad di balik proyek ini," kata Perez, dikutip dari laman daring Formula 1, Selasa (26/8).
"Kehormatan untuk menjadi bagian dari membangun sebuah tim yang dapat berkembang bersama sehingga, pada waktunya, kami akan berjuang di depan. Cadillac adalah nama yang legendaris dalam olahraga motor Amerika, dan untuk membantu membawa perusahaan yang fantastis ke Formula 1 adalah tanggung jawab besar, yang saya yakin akan mengambil," kata Cecho.
Cadillac kini menjadi tim ke-11 yang dipastikan akan tampil di Formula 1 musim 2026 dengan menggandeng dua pembalap berpengalaman yakni Perez dan Valtteri Bottas.
Perez merupakan pembalap yang kaya pengalaman setelah sempat bergabung dengan sejumlah tim seperti Sauber, McLaren, Force India, hingga Red Bull.
Tim pabrikan asal Amerika Serikat (AS) itu optimistis bahwa pengalaman yang dibawa Perez dan Bottas mampu membawa Cadillac bisa bersaing di grid depan pada gelaran Formula 1 beberapa musim mendatang.
"Saya bangga menjadi bagian dari sebuah proyek yang ambisius dan berarti sejak awal. Saya benar-benar senang menjadi bagian seperti line-up dinamis, dan bersama-sama saya percaya kita dapat membantu membentuk tim ini menjadi pesaing nyata, tim dari Amerika," ujar Bottas. (Ant/Z-1)
Pembalap Valtteri Bottas mengaku bahwa tim Cadillac mempunyai proyek jangka panjang yang ambisius sehingga membuatnya tertarik untuk bergabung.
Bergabungnya Sergio Perez dan Valtteri Bottas menandai langkah mengejutkan bagi Cadillac, yang memboyong dua pembalap veteran yang pada musim ini kehilangan kursi utama mereka di Formula 1.
Valterri Bottas, sebelumnya, menyatakan ketertarikan dengan proyek yang akan dikembangkan Cadillac dengan operasi tim yang didukung TWG Motorsports and General Motors.
Pada November lalu, Formula 1 mengumumkan bahwa pihaknya secara prinsip mengizinkan General Motors, untuk ikut membalap dengan merek Cadillac mulai tahun depan.
FERRARI akan memasok mesin untuk tim baru Cadillac jika keikutsertaannya disetujui untuk musim Formula 1 2026.
Bergabungnya Sergio Perez dan Valtteri Bottas menandai langkah mengejutkan bagi Cadillac, yang memboyong dua pembalap veteran yang pada musim ini kehilangan kursi utama mereka di Formula 1.
Sergio Perez mengakui ia menikmati kebebasan yang datang dengan membuat jarak dari Formula 1, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Liam Lawson, pembalap muda asal Selandia Baru, resmi dipilih untuk membalap bersama Max Verstappen di Red Bull mulai musim Formula 1 2025.
PEMBALAP Sergio Perez mengeklaim telah menolak dua peluang dari tim F1 lain untuk keluar dari Tim Red Bull musim 2025.
Pembalap tim Red Bull Sergio Perez dinis ketujuh di GP Belgia, Minggu (28/7), setelah mengawali balapan di posisi start kedua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved