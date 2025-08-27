Sergio Perez Sebut Bergabung dengan Cadillac adalah Bab Baru dalam Kariernya

Pembalap Formula 1 Sergio Perez, yang pada musim 2026 akan membalap untuk tim Cadillac(AFP/Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PEMBALAP Sergio Perez mengaku sangat tertarik bergabung dengan Cadillac yang akan menjadi pembalap bab baru yang menarik dalam kariernya.

Perez, yang sebelumnya memutuskan untuk fokus menghabiskan waktu bersama keluarga, merupakan mantan pembalap Red Bull hingga musim 2024.

Cecho, sapaan akrabnya, tidak bergabung dengan tim mana pun pada musim ini, namun setelah mendapatkan tawaran untuk membela Cadillac di musim 2026, dia memutuskan untuk kembali ke depan kemudi.

"Bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac adalah bab baru yang sangat menarik dalam karier saya. Dari percakapan pertama kami, saya bisa

merasakan semangat dan tekad di balik proyek ini," kata Perez, dikutip dari laman daring Formula 1, Selasa (26/8).

"Kehormatan untuk menjadi bagian dari membangun sebuah tim yang dapat berkembang bersama sehingga, pada waktunya, kami akan berjuang di depan. Cadillac adalah nama yang legendaris dalam olahraga motor Amerika, dan untuk membantu membawa perusahaan yang fantastis ke Formula 1 adalah tanggung jawab besar, yang saya yakin akan mengambil," kata Cecho.

Cadillac kini menjadi tim ke-11 yang dipastikan akan tampil di Formula 1 musim 2026 dengan menggandeng dua pembalap berpengalaman yakni Perez dan Valtteri Bottas.

Perez merupakan pembalap yang kaya pengalaman setelah sempat bergabung dengan sejumlah tim seperti Sauber, McLaren, Force India, hingga Red Bull.

Tim pabrikan asal Amerika Serikat (AS) itu optimistis bahwa pengalaman yang dibawa Perez dan Bottas mampu membawa Cadillac bisa bersaing di grid depan pada gelaran Formula 1 beberapa musim mendatang.

"Saya bangga menjadi bagian dari sebuah proyek yang ambisius dan berarti sejak awal. Saya benar-benar senang menjadi bagian seperti line-up dinamis, dan bersama-sama saya percaya kita dapat membantu membentuk tim ini menjadi pesaing nyata, tim dari Amerika," ujar Bottas. (Ant/Z-1)