Valtteri Bottas Merasa ada yang Ambisius di Proyek Cadillac

Pembalap Formula 1 Valtteri Bottas, yang pada musim 2026 akan membalap untuk tim Cadillac.(AFP/CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PEMBALAP Valtteri Bottas mengaku bahwa tim Cadillac mempunyai proyek jangka panjang yang ambisius sehingga membuatnya tertarik untuk bergabung.

Pembalap Sergio Perez dan Valtteri Bottas resmi diperkenalkan sebagai pembalap tim Cadillac untuk Formula 1 musim 2026 mendatang.

"Seperti saat saya mulai berbicara dengan Tim Formula 1 Cadillac, saya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ambisius. Ini bukan

sekedar proyek balap; ini adalah visi jangka panjang," kata Bottas dikutip dari Formula 1, Selasa (26/8).

"Tidak setiap hari Anda mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang dibangun dari bawah dan membantu membentuknya menjadi sesuatu yang benar-benar bersaing di grid depan F1," katanya.

Perez dan Bottas dipastikan menjadi pembalap utama untuk tim Cadillac yang kini akan ditangani oleh mantan Direktur Marussia Sporting Graeme Lowdon.

Menurut Bottas, dengan keadaan Cadillac saat ini yang mempunyai visi dan anggota tim yang begitu menjanjikan membuatnya optimis bahwa tim asal Amerika ini bisa berbicara banyak dalam Formula 1 pada beberapa musim ke depannya.

"Ini adalah merek ikon dengan warisan besar dalam olahraga motor Amerika, dan untuk menjadi bagian dari cerita saat memasuki panggung dunia F1 sangat spesial bagi saya. Saya menantikan untuk mewakili semangat balapan Amerika di sirkuit terbesar di dunia," ujar pembalap asal Finlandia tersebut.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Mercedes atas dukungan dan keahlian olahragaman mereka dalam memfasilitasi sebuah langkah menarik," lanjutnya.

Pada musim ini, Bottas lebih banyak menghabiskan waktu di belakang layar karena berposisi sebagai pembalap cadangan Mercedes, yang berperan untuk menggantikan dua pembalap utama yakni Kimi Antonelli dan George Russell. (Ant/Z-1)