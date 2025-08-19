Max Verstappen Tegaskan Komitmennya di Tim Red Bull

Pembalap Red Bull Max Verstappen.(AFP/Andrej ISAKOVIC)

PEMBALAP Red Bull Racing Max Verstappen menegaskan komitmennya untuk tetap bersama tim Formula 1 itu hingga musim 2026, sekaligus membantah spekulasi soal kemungkinan dirinya hengkang di tengah penurunan performa tim di musim 2025.

Verstappen membantah rumor kepindahannya dari Red Bull di tengah musim yang sulit, sekaligus memastikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu tim kembali ke jalur juara saat regulasi baru F1 diberlakukan pada 2026.

"Selalu ada orang lain yang banyak bicara, sementara saya tidak perlu mengatakan apa pun," ujar Verstappen dikutip dari situs resmi Formula 1.

Ia menyebut bahwa tidak semua hal perlu dikomentari, karena hanya akan menjadi buang-buang waktu. Dirinya lebih memilih untuk fokus menatap musim 2026 bersama Red Bull.

"Saya sangat fokus pada musim 2026 bersama tim, memastikan kami memahami regulasi dan kompetitif sejak awal," kata Verstappen

Pembalap asal Belanda itu menjadi andalan utama Red Bull sejak debutnya bersama tim pada 2016, dan telah mempersembahkan empat gelar juara dunia berturut-turut pada periode 2021 hingga 2024.

Namun, musim 2025 menjadi titik balik dengan performa mobil RB21 yang disebutnya 'lambat dan sulit dikendalikan'.

Hingga seri ke-14 musim ini, Red Bull baru mengumpulkan 194 poin, kurang dari setengah poin yang mereka raih pada tahap yang sama musim lalu.

Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan Verstappen di tim yang kini juga tengah mengalami restrukturisasi internal, termasuk peralihan kepemimpinan setelah Christian Horner didepak dari kursi prinsipal.

Verstappen juga mengakui bahwa Red Bull tengah memasuki fase transisi, serupa dengan yang pernah mereka alami sebelum bangkit dan mendominasi Formula 1 dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, proses ini membutuhkan waktu, tetapi ia yakin dengan mentalitas tim yang selalu mampu bangkit dari keterpurukan.

GP Hungaria lalu menandai balapan ke-200 Verstappen bersama Red Bull. Dengan catatan tersebut, Verstappen menjadi pembalap terlama dalam sejarah tim. (Ant/Z-1)