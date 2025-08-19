Max Verstappen Tegaskan Komitmennya di Tim Red Bull

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PEMBALAP Red Bull Racing Max Verstappen menegaskan komitmennya untuk tetap bersama tim Formula 1 itu hingga musim 2026, sekaligus membantah spekulasi soal kemungkinan dirinya hengkang di tengah penurunan performa tim di musim 2025.
Verstappen membantah rumor kepindahannya dari Red Bull di tengah musim yang sulit, sekaligus memastikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu tim kembali ke jalur juara saat regulasi baru F1 diberlakukan pada 2026.
"Selalu ada orang lain yang banyak bicara, sementara saya tidak perlu mengatakan apa pun," ujar Verstappen dikutip dari situs resmi Formula 1.
Ia menyebut bahwa tidak semua hal perlu dikomentari, karena hanya akan menjadi buang-buang waktu. Dirinya lebih memilih untuk fokus menatap musim 2026 bersama Red Bull.
"Saya sangat fokus pada musim 2026 bersama tim, memastikan kami memahami regulasi dan kompetitif sejak awal," kata Verstappen
Pembalap asal Belanda itu menjadi andalan utama Red Bull sejak debutnya bersama tim pada 2016, dan telah mempersembahkan empat gelar juara dunia berturut-turut pada periode 2021 hingga 2024.
Namun, musim 2025 menjadi titik balik dengan performa mobil RB21 yang disebutnya 'lambat dan sulit dikendalikan'.
Hingga seri ke-14 musim ini, Red Bull baru mengumpulkan 194 poin, kurang dari setengah poin yang mereka raih pada tahap yang sama musim lalu.
Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan Verstappen di tim yang kini juga tengah mengalami restrukturisasi internal, termasuk peralihan kepemimpinan setelah Christian Horner didepak dari kursi prinsipal.
Verstappen juga mengakui bahwa Red Bull tengah memasuki fase transisi, serupa dengan yang pernah mereka alami sebelum bangkit dan mendominasi Formula 1 dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, proses ini membutuhkan waktu, tetapi ia yakin dengan mentalitas tim yang selalu mampu bangkit dari keterpurukan.
GP Hungaria lalu menandai balapan ke-200 Verstappen bersama Red Bull. Dengan catatan tersebut, Verstappen menjadi pembalap terlama dalam sejarah tim. (Ant/Z-1)
Juara dunia Formula 1 empat kali Max Verstappen masih terikat kontrak dengan Red Bull hingga 2028, tetapi telah didekati oleh Mercedes dan sedang mempertimbangkan pilihannya.
Di GP Belgia, yang digelar di Sirkuit Spa, Minggu (27/7), Max Verstappen gagal mengamankan podium setelah hanya finis di urutan keempat.
Max Verstappen kembali menunjukkan dominasinya di lintasan dengan merebut kemenangan dalam sprint race Grand Prix Belgia di Sirkuit Spa, Sabtu (26/7).
GP Belgia akan menjadi balapan perdana Red Bull di bawah komando Laurent Mekies.
Keinginan Jenson Button tersebut bisa jadi terealisasi apabila Mercedes mampu memboyong Max Verstappen di Formula 1 musim depan.
Daniel Ricciardo resmi meninggalkan Formula 1 setelah GP Singapura 2024, mengakhiri karier yang mencatatkan 257 start, 3 posisi pole, 8 kemenangan, 32 podium, dan lebih dari 1.300 poin.
Pembalap Alpine Franco Colapinto, yang menjalani sesi tes, kehilangan kendali ketika memasuki tikungan 11 dan menabrak pagar pembatas.
Di GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, pekan lalu, Haas mengalami begitu banyak kesulitan setelah gagal masuk dalam sesi Q3 babak kualifikasi.
Lewis Hamilton menjalani pekan yang berat di GP Hungaria yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, selepas terlempar dari Q2 pada babak kualifikasi.
LANDO Norris mengalahkan rekan setimnya di tim McLaren, Oscar Piastri, untuk menjuarai Formula 1 GP Hongaria 2025.
