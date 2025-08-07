Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Franco Colapinto Alami Kecelakaan Saat Tes Ban di Sirkuit Hungaroring

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 09:51
Franco Colapinto Alami Kecelakaan Saat Tes Ban di Sirkuit Hungaroring
Pembalap Alpine Franco Colapinto(AFP/SIMON WOHLFAHRT)

PEMBALAP tim Formula 1 Alpine Franco Colapinto mengalami kecelakaan saat melakukan uji coba ban di Sirkuit Hungaroring.

Colapinto, yang menjalani sesi tes, kehilangan kendali ketika memasuki tikungan 11 dan menabrak pagar pembatas.

Alpine mengkonfirmasi bahwa kondisi Colapinto saat ini baik usai menjalani tes medis dan tidak diperoleh cedera.

Baca juga : Jack Doohan Terancam Didepak oleh Alpine

"Franco telah menjalani tes medis dan kondisinya baik," ungkap Alpine dikutip Formula 1, Rabu (6/8).

Alpine bersama McLaren, Ferrari, dan Racing Bull tengah menjalani tes ban yang akan digunakan untuk musim 2026.

Dalam jeda musim, sejumlah tim memang tengah melakukan formulasi untuk bisa mendapatkan performa dengan ban baru yang nantinya mulai dipasok oleh Pirelli pada musim 2026.

Baca juga : Pierre Gasly Puas Raih Satu Poin di GP Belgia

Selain Colapinto, sejumlah pembalap lainnya seperti Lando Norris, Liam Lawson, dan Charles Leclerc ambil bagian dan tidak menjalani liburan pada sesi tes kali ini.

Pirelli kini tengah melakukan evaluasi konstruksi dari ban yang diharapkan bisa menghasilkan prototipe pada 15 Desember mendatang.

Setelah menjalani sesi tes di Hungaroring pada pekan ini, selanjutnya tes uji coba ban ini akan dilangsungkan di Sirkuit Monza dan Sirkuit Mugello. Lalu dilanjutkan di Mexico City. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved