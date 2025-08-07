Franco Colapinto Alami Kecelakaan Saat Tes Ban di Sirkuit Hungaroring

Pembalap Alpine Franco Colapinto(AFP/SIMON WOHLFAHRT)

PEMBALAP tim Formula 1 Alpine Franco Colapinto mengalami kecelakaan saat melakukan uji coba ban di Sirkuit Hungaroring.

Colapinto, yang menjalani sesi tes, kehilangan kendali ketika memasuki tikungan 11 dan menabrak pagar pembatas.

Alpine mengkonfirmasi bahwa kondisi Colapinto saat ini baik usai menjalani tes medis dan tidak diperoleh cedera.

Baca juga : Jack Doohan Terancam Didepak oleh Alpine

"Franco telah menjalani tes medis dan kondisinya baik," ungkap Alpine dikutip Formula 1, Rabu (6/8).

Alpine bersama McLaren, Ferrari, dan Racing Bull tengah menjalani tes ban yang akan digunakan untuk musim 2026.

Dalam jeda musim, sejumlah tim memang tengah melakukan formulasi untuk bisa mendapatkan performa dengan ban baru yang nantinya mulai dipasok oleh Pirelli pada musim 2026.

Baca juga : Pierre Gasly Puas Raih Satu Poin di GP Belgia

Selain Colapinto, sejumlah pembalap lainnya seperti Lando Norris, Liam Lawson, dan Charles Leclerc ambil bagian dan tidak menjalani liburan pada sesi tes kali ini.

Pirelli kini tengah melakukan evaluasi konstruksi dari ban yang diharapkan bisa menghasilkan prototipe pada 15 Desember mendatang.

Setelah menjalani sesi tes di Hungaroring pada pekan ini, selanjutnya tes uji coba ban ini akan dilangsungkan di Sirkuit Monza dan Sirkuit Mugello. Lalu dilanjutkan di Mexico City. (Ant/Z-1)