Lewis Hamilton Tegaskan Masih Cinta Balapan

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PEMBALAP Ferrari Lewis Hamilton menegaskan bahwa dirinya masih mencintai balapan.
Jawara dunia tujuh kali tersebut sebelumnya memberikan komentar mencengangkan setelah mengatakan dirinya tidak berguna dan Ferrari harus mencarikan pengemudi baru untuk menggantikan posisinya.
Pembalap asal Inggris tersebut menjalani pekan yang berat di GP Hungaria yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, selepas terlempar dari Q2 pada babak kualifikasi dan tidak menghasilkan poin pada balapan utama.
"Tidak (kehilangan ambisi), saya masih cinta balapan," kata Hamilton dikutip dari Formula 1, Rabu (6/8).
Hamilton menyebut bahwa selepas balapan memang kondisi perasaannya tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan akhirnya terlontar komentar pedas mengenai performanya yang sangat mengecewakan.
"Ketika saya memiliki perasaan, saya harus (mengeluarkan) perasaannya. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar dan itu tidak bagus," ungkap Hamilton.
Hamilton yang baru berpindah dari Mercedes ke Ferrari pada musim ini memang masih belum menunjukkan performa yang konsisten untuk bisa membawa tim pabrikan asal Italia tersebut bersaing.
Dalam 14 GP terakhir, Hamilton belum sekalipun mengamankan kemenangan di balapan utama setelah proses adaptasinya dengan SF-25 terbilang cukup sulit.
Saat ini, Hamilton berada di peringkat keenam daftar pembalap dengan mengamankan 109 poin. Sumbangan poin tersebut menempatkan Ferrari berada di peringkat kedua tim konstruksi dengan mengantongi 260 poin. (Ant/Z-1)
Lewis Hamilton mengaku kecewa dengan performa dirinya, usai berada di posisi ke-12 dalam sesi kualifikasi Grand Prix Hungaria.
Perpanjangan kontrak tersebut sekaligus menepis rumor yang mengungkapkan bahwa Fred Vasseur akan segera didepak oleh Ferrari akibat performa buruk pada musim ini.
FERARRI resmi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Fred Vasseur sebagai Kepala Tim Formula 1.
Menurut Frederic Vasseur, Ferrari masih memiliki ruang untuk berkembang usai Charles Leclerc finis ketiga di GP Belgia, pekan lalu.
Leclerc mengakui kesalahan perhitungan yang dilakukan berdampak besar.
Hamilton memberikan masukan tentang gigi apa yang harus dimiliki mobil di bagian sirkuit tertentu, bahkan hingga suara mesin yang seharusnya
Penonton juga dibawa ke arah pit stop untuk penggantian ban mobil balap yang membutuhkan kecepatan dan ketelitian
Lewis Hamilton, yang ditunjuk sebagai salah satu produser dalam film F1 Movie sangatlah spesifik kala mengatur pengambilan gambar dalam film ini.
Lewis akan memulai balapan dari posisi ketujuh.
