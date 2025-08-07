Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Lewis Hamilton Tegaskan Masih Cinta Balapan

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 06:17
Lewis Hamilton Tegaskan Masih Cinta Balapan
Pembalap Ferrari Lewis Hamilton(AFP/YVES HERMAN)

PEMBALAP Ferrari Lewis Hamilton menegaskan bahwa dirinya masih mencintai balapan.

Jawara dunia tujuh kali tersebut sebelumnya memberikan komentar mencengangkan setelah mengatakan dirinya tidak berguna dan Ferrari harus mencarikan pengemudi baru untuk menggantikan posisinya.

Pembalap asal Inggris tersebut menjalani pekan yang berat di GP Hungaria yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, selepas terlempar dari Q2 pada babak kualifikasi dan tidak menghasilkan poin pada balapan utama.

Baca juga : Hamilton Frustrasi Usai Gagal Masuk 10 Besar di Grand Prix Hungaria

"Tidak (kehilangan ambisi), saya masih cinta balapan," kata Hamilton dikutip dari Formula 1, Rabu (6/8).

Hamilton menyebut bahwa selepas balapan memang kondisi perasaannya tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan akhirnya terlontar komentar pedas mengenai performanya yang sangat mengecewakan.

"Ketika saya memiliki perasaan, saya harus (mengeluarkan) perasaannya. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar dan itu tidak bagus," ungkap Hamilton.

Baca juga : Jadi Pembalap Ferrari, Lewis Hamilton Sebut GP Emilia Romagna Terasa Spesial

Hamilton yang baru berpindah dari Mercedes ke Ferrari pada musim ini memang masih belum menunjukkan performa yang konsisten untuk bisa membawa tim pabrikan asal Italia tersebut bersaing.

Dalam 14 GP terakhir, Hamilton belum sekalipun mengamankan kemenangan di balapan utama setelah proses adaptasinya dengan SF-25 terbilang cukup sulit.

Saat ini, Hamilton berada di peringkat keenam daftar pembalap dengan mengamankan 109 poin. Sumbangan poin tersebut menempatkan Ferrari berada di peringkat kedua tim konstruksi dengan mengantongi 260 poin. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
