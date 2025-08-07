Esteban Ocon Tuntut Haas Tampil Konsisten

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
ESTEBAN Ocon menegaskan tim Haas perlu tampil konsisten pascajeda musim Formula 1 2025.
Di GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, pekan lalu, Haas mengalami begitu banyak kesulitan setelah gagal masuk dalam sesi Q3 babak
kualifikasi.
Hasil tersebut sekaligus membuat Ocon hanya mampu menyelesaikan balapan utama dengan finis di urutan ke-17.
"Saya pikir kami perlu melihat dengan baik bagaimana jika kami menggunakan strategi lain, jika strategi itu memberi kami sesuatu. Saya tidak berpikir begitu, di belakang," ujar Ocon dikutip dari Formula 1, Rabu (6/8).
Ocon menyoroti performa dari Haas yang masih belum menemukan formula untuk bisa membuat mobilnya begitu terkontrol dan mendapatkan kecepatan yang stabil sepanjang balapan.
"Itu awal yang bagus, tapi setelah itu kita perlu bekerja sedikit lebih tentang bagaimana untuk mendapatkan mobil sedikit lebih di bawah
kontrol dan mendapatkan kecepatan lebih sepanjang balapan," ungkap Ocon.
Saat ini, Haas hanya mampu menempati peringkat kesembilan dari tim konstruksi dengan mengoleksi 35 poin.
Dengan kondisi Olivie Bearman dan Ocon yang masih kesulitan untuk bersaing, Haas berada di dua terbawah tim konstruksi setelah hanya terpaut 15 poin dari Alpine yang berada di posisi juru kunci dan 10 poin di belakang Racing Bulls yang menempati peringkat kedelapan. (Ant/Z-1)
Toyota kembali ke ajang balap mobil kelas premier sejak tahun 2009.
Kevin Magnussen berbenturan dengan pembalap Alpine Pierre Gasly di GP Italia sehingga terkena poin penalti dan melewati batas poin penalti musim ini.
Esteban Ocon menandatangani kontrak multitahun dengan Haas dan akan menjadi rekan satu tim Oliver Bearman mulai tahun depan.
Keyakinan Kevin Magnussen itu masih ada menyusul sejumlah tim balap yang menyediakan kursi kosong seperti Mercedes, Alpine, dan Williams.
Kevin Magnussen, saat ini, menjalani musim ketujuhnya bersama Haas yang terbagi dalam dua periode, yaitu 2017-2020 dan 2022-2024. Ia telah mencetak 5 dari 22 poin Haas pada musim ini.
Raihan tersebut adalah finis terbaik Alpine pada musim ini setelah sebelumnya mencatatkan finis terbaik pada posisi kesembilan yang ditorehkan Esteban Ocon dan Pierre Gasly.
Esteban Ocon bergabung dengan Alpine pada 2020, kala tim Formula 1 itu masih menggunakan nama perusahaan induk mereka, Renault.
Ocon, yang sedang mempersiapkan musim ketiganya berturut-turut dengan Alpine, mengatakan kehadiran Gasly, yang menggantikan posisi Fernando Alonso di tim, merupakan keputusan yang tepat.
Dengan target yang lebih tinggi, Ocon mengatakan kondisi sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu.
