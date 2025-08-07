Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Esteban Ocon Tuntut Haas Tampil Konsisten

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 09:44
Esteban Ocon Tuntut Haas Tampil Konsisten
Pembalap Haas Esteban Ocon(AFP/Attila KISBENEDEK)

ESTEBAN Ocon menegaskan tim Haas perlu tampil konsisten pascajeda musim Formula 1 2025.

Di GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, pekan lalu, Haas mengalami begitu banyak kesulitan setelah gagal masuk dalam sesi Q3 babak
kualifikasi.

Hasil tersebut sekaligus membuat Ocon hanya mampu menyelesaikan balapan utama dengan finis di urutan ke-17.

Baca juga : Esteban Ocon Bergabung dengan Haas untuk Musim 2025

"Saya pikir kami perlu melihat dengan baik bagaimana jika kami menggunakan strategi lain, jika strategi itu memberi kami sesuatu. Saya tidak berpikir begitu, di belakang," ujar Ocon dikutip dari Formula 1, Rabu (6/8).

Ocon menyoroti performa dari Haas yang masih belum menemukan formula untuk bisa membuat mobilnya begitu terkontrol dan mendapatkan kecepatan yang stabil sepanjang balapan.

"Itu awal yang bagus, tapi setelah itu kita perlu bekerja sedikit lebih tentang bagaimana untuk mendapatkan mobil sedikit lebih di bawah
kontrol dan mendapatkan kecepatan lebih sepanjang balapan," ungkap Ocon.

Saat ini, Haas hanya mampu menempati peringkat kesembilan dari tim konstruksi dengan mengoleksi 35 poin.

Dengan kondisi Olivie Bearman dan Ocon yang masih kesulitan untuk bersaing, Haas berada di dua terbawah tim konstruksi setelah hanya terpaut 15 poin dari Alpine yang berada di posisi juru kunci dan 10 poin di belakang Racing Bulls yang menempati peringkat kedelapan. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved