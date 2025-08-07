Esteban Ocon Tuntut Haas Tampil Konsisten

Pembalap Haas Esteban Ocon(AFP/Attila KISBENEDEK)

ESTEBAN Ocon menegaskan tim Haas perlu tampil konsisten pascajeda musim Formula 1 2025.

Di GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, pekan lalu, Haas mengalami begitu banyak kesulitan setelah gagal masuk dalam sesi Q3 babak

kualifikasi.

Hasil tersebut sekaligus membuat Ocon hanya mampu menyelesaikan balapan utama dengan finis di urutan ke-17.

"Saya pikir kami perlu melihat dengan baik bagaimana jika kami menggunakan strategi lain, jika strategi itu memberi kami sesuatu. Saya tidak berpikir begitu, di belakang," ujar Ocon dikutip dari Formula 1, Rabu (6/8).

Ocon menyoroti performa dari Haas yang masih belum menemukan formula untuk bisa membuat mobilnya begitu terkontrol dan mendapatkan kecepatan yang stabil sepanjang balapan.

"Itu awal yang bagus, tapi setelah itu kita perlu bekerja sedikit lebih tentang bagaimana untuk mendapatkan mobil sedikit lebih di bawah

kontrol dan mendapatkan kecepatan lebih sepanjang balapan," ungkap Ocon.

Saat ini, Haas hanya mampu menempati peringkat kesembilan dari tim konstruksi dengan mengoleksi 35 poin.

Dengan kondisi Olivie Bearman dan Ocon yang masih kesulitan untuk bersaing, Haas berada di dua terbawah tim konstruksi setelah hanya terpaut 15 poin dari Alpine yang berada di posisi juru kunci dan 10 poin di belakang Racing Bulls yang menempati peringkat kedelapan. (Ant/Z-1)