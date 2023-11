Journalist Push Bike 2023 Ajang Pembibitan Atlet Sepeda Usia Dini

JOURNALIST Push Bike 2023 yang digelar Journalist Mountain Bike (JMTB) pada Sabtu (4/11) mendatang di Intermoda BSD City, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan ajang mendorong lahirnya atle-atlet sepeda usia dini. Dari kejuaraan ini diharapkan akan lahir atlet-atlet balap sepeda berkualitas di masa mendatang.

"Kegiatan tahunan ini juga merupakan bentuk dukungan JMTB dalam pembibitan atlet-atlet usia dini agar kelak bisa memasuki genre selanjutnya, seperti BMX, mountain bike (MTB), hingga roadbike," kata Ketua Panitia Journalist Push Bike 2023, Achmad Fauzie dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/11).

Ditambahkan Fauzie, kejuaraan ini juga untuk mendorong aktivitas positif bagi anak-anak di tengah gencarnya kebiasaan menggunakan gawai serta mendorong budaya bersepeda sejak dini juga mengenalkan sepeda sebagai alternatif transportasi. "Melalui ajang ini kami juga mempererat semangat kebersamaan anggota Journalist MTB dengan para mitra," kata dia.

Journalist Push Bike 2023 ditujukan bagi anak-anak kelahiran 2015 hingga 2020. Kategori yang dilombakan antara lain open mix (boys and girls) maksimal kelahiran 2015, boys and girls (2016), boys and girls (2017), boys and girls (2018), boys and girls (2019), boys and girls (2020), serta kelas novice boys kelahiran 2018 and 2019. "Tahun ini kami menargetkan 220 peserta," kata dia.

Lebih jauh, Fauzie menyatakan terima kasih atas dukungan PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri, Intermoda, Speed Jersey, dan mitra lainnya sehingga ajang Journalist Push Bike 2023 bisa terselenggara. "Dalam acara itu, juga akan digelar fun bike bagi mitra Journalist MTB yang akan berlangsung di kawasan sekitar Intermoda BSD City," pungkasnya. (RO/R-2)