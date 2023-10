Dash Sports Gelar Jakarta Short Course dan Dash Basketball Tournament

PLATFORM hub olahraga, Dash Sportsberkolaborasi bersama perusahaan penyedia sports engine dan perangkat lunak, Spectra Works menggelar Jakarta Short Course, kejuaraan renang yang diikuti oleh perenang beragam umur dari 30 klub renang Jawa, Bali dan Sumatra di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Senayan.

Di momen yang sama di lokasi yang berbeda, Dash Sports bersama Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) juga menghelat Dash Basketball Tournament yang diikuti ratusan atlet muda yang berasal lebih dari 60 klub basket di wilayah Jabodetabek, dengan rentang umur 8 hingga 40 tahun, berkompetisi dalam 9 kategori umur selama sebulan penuh di Respect Basketball Arena, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan.

Penggagas & CEO Dash Sports Alit Aryaguna mengatakan, turnamen itu sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-3 Dash Sports dan komitmen dalam mendorong gaya hidup sehat serta olahraga keluarga urban.

“Dash Sports mempelopori sekaligus 2 kejuaraan olahraga bergengsi sekaligus di bulan Oktober ini; Jakarta Short Course dan My Pertamina Dash Basketball Tournament. Olahraga renang dan bola basket tidak hanya menjadi salah satu dari olahraga bergengsi yang cukup populer di masyarakat, namun belakangan ini menjadi sorotan atas sejumlah prestasi nasional dan internasional yang berhasil diraih oleh para atletnya,” ujar Alit

Alit menjelaskan ajang Jakarta Short Course merupakan kejuaraan yang khusus mempertandingkan nomor short course kedalam beberapa kelompok umur yang begitu antusias diikuti oleh lebih dari 300 perenang anak dari 34 klub renang yang tidak hanya datang dari seputar Jabodetabek, namun juga dari sejumlah kota di Sumatra, Jawa, Lampung, Kalimantan Selatan dan Bali.

Sementara di ajang My Pertamina Dash Basketball Tournament, Dash Sports dengan sigap mengambil peran untuk mempelopori sebuah kejuaraan besar yang berhasil mengumpulkan keikutsertaan lebih dari 60 klub basket ball di wilayah Jabodetabek.

“Lewat peran strategis ini, Dash Sports memiliki harapan besar untuk mampu mempersembahkan platform kejuaraan olahraga yang bergengsi sekaligus berprestasi bagi bibit-bibit olahragawan muda dalam mengekspresikan diri dan membuktikan kemampuan terbaik mereka, dimana turnamen dan kejuaraan ini diselenggarakan dengan standar profesionalisme tinggi dan berkualitas demi berkembangnya prestasi olahraga Indonesia,” imbuhnya.

Sports Coordinator Dash Sports Yori Hehanussa memaparkan,“Jakarta Short Course adalah sebuah kejuaraan renang yang diselenggarakan di kolam renang pendek berukuran panjang 25 meter yang secara resmi didukung dan mendapat rekomendasi langsung dari PB Akuatik Indonesia, dihelat 19-21 Oktober 2023 di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Senayan dimana lokasi ini menjadi tempat bersejarah penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Ini adalah gelaran kejuaraan short course pertama kali yang secara resmi didukung oleh Akuatik Indonesia DKI Jakarta. Peserta adalah perenang anak-anak dengan rentang umur 11-18 tahun dengan nomor lomba antara lain gaya bebas 50-800 meter, gaya punggung dan dada 50-200 meter,:” jelasnya.

Dash Sports berkolaborasi dengan Spectra Works, perusahaan penyedia mesin & perangkat lunak olah raga pertama di Indonesia untuk renang. Spektra menangani data perenang Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Saat ini, ada lebih dari 10.000 perenang aktif tercatat di sistem. Ajang ini memperebutkan posisi juara klub renang terbaik dan atlet renang terbaik dari setiap kategori.

Yori menambahkan, Jakarta Short Sourse digagas untuk menjadi sebuah platform dalam upaya mengidentifikasi calon atlet maupun atlet berbakat yang mungkin mewakili sekolah, klub, atau bahkan negara di kompetisi tingkat yang lebih tinggi.

Dash Sports juga berkomitmen untuk mempopulerkan olah raga akuatik khususnya renang, ajang Jakarta Short Course diharapkan juga dapat memungkinkan perenang untuk menguji dan menampilkan keterampilan, kekuatan, dan kecepatan mereka dalam lingkungan olahraga akuatik yang kompetitif.

“Walaupun ini event pertama kali, kami di Dash Sports sangat senang melihat antusiasme positif dari peserta yang datang dari 9 kota atau daerah, bahkan yang cukup jauh seperti Kalimantan Selatan dan Riau. Sejumlah perenang profesional juga turut serta, dan bahkan seorang atlet renang Australia kelahiran Polandia yang seorang juara dunia dan olimpiade bernama Michael Klim mengabarkan dirinya akan hadir di ajang ini untuk mendampingi murid-murid renang dari klub renang miliknya yang saat ini dia kelola di Bali,” tambah Yori.

Chief Strategic Officer Dash Sports Imam Sulisto menjelaskan, My Pertamina Dash Basketball Tournament adalah sebuah turnamen bola basket antar klub bola basket dan sekolah serta umum yang diramaikan oleh keikutsertaan lebih dari 1000 pebasket dari 60 klub bola basket se-Jabodetabek yang turun berlomba di 9 kategori umur dengan rentang umur 8 tahun hingga 40 tahun.

Total lebih dari 200 pertandingan dipertandingkan selama 1 bulan penuh di Respect Basketball Arena di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan dipimpin oleh para wasit PERBASI.

My Pertamina Dash Basketball Tournament digagas menjadi platform pelopor kejuaraan besar bola basket antar klub dan sekolah di wilayah Jabodetabek dengan kategori umur terbesar dan waktu penyelenggaraan terpanjang. Dalam satu tim memungkinkan mix players antara pebasket laki-laki dan perempuan.

“Kami mengantisipasi kehadiran total lebih dari puluhan ribu penonton yang mensemarakkan ajang ini dengan menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan kepada peserta selama sebulan penyelenggaraan di Respect Basketball Arena, BSD. Dalam setiap kategori umur yang dilombakan akan dipilih satu pemain bola basket terbaik; Best Player Award. Selain itu ada juga 3-point challenge dan Shooting Challenge dengan ragam jarak. Ajang ini tampil semakin seru dengan kehadiran DJ dan food & sport apparel bazaar. Saya mengundang warga Jabodetabek untuk turut menyaksikan turnamen ini. Ayo datang ke My Pertamina Dash Basketball Tournament!,” tutur Imam.

Penyelenggaraan Jakarta Short Course didukung penuh oleh Bank Mandiri, Speedo, Herbalife dan Pocari. Sementara, ajang My Pertamina Dash Basketball Tournament didukung penuh oleh My Pertamina, Bank Mandiri, Under Armour, UOB, Crystalline dan Pocari. (Z-5)