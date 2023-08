Kejuaraan Dunia BWF 2023 Hari Ketiga, Indonesia Kirim 10 Wakil

Hari ketiga Kejuaraan Dunia BWF 2023 diramaikan dengan kehadiran 10 wakil Timnas Bulu Tangkis Indonesia. Mereka akan bertanding di Royal Arena Copenhagen, Denmark, Rabu (23/8).

Deretan pemain terbaik pada formasi Skuad Garuda yang akan tampil meliputi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran), hingga Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

Ganda putra peringkat satu dunia Fajar/Rian akan bertemu dengan Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan asal Taiwan. Langkah awal Fajar/Rian diprediksi mulus mengingat mereka punya rekor turnamen yang lebih baik dibanding lawan yang hanya berperingkat ke-21 dunia tersebut.

Selain itu, Fajar/Rian juga punya rekor yang belum terpatahkan kontra Lee/Yang dengan menyapu bersih seluruh kemenangan dari empat pertemuan sebelumnya yang tuntas dalam dua gim langsung.

Kemenangan juga diharapkan datang dari ganda campuran Rehan/Lisa yang akan berhadapan dengan pasangan Jerman Jones Ralfy Jansen/Linda Efler.

Rehan/Lisa patut percaya diri karena tampil dengan bekal rekor kemenangan dari pertemuan perdana yang terjadi di All England 2023 Maret lalu.

Sementara, pertandingan sulit diprediksi dialami Gregoria pada laga pembukanya. Tunggal putri asal Wonogiri, Jawa Tengah, itu akan bertemu lawan nonunggulan asal Singapura Yeo Jia Min.

Meski berpredikat nonunggulan, Yeo Jia Min mengantongi catatan dua kemenangan beruntun atas Gregoria pada 2021.

Berikut daftar 10 wakil timnas bulu tangkis Indonesia pada hari ketiga Kejuaraan Dunia BWF 2023:

Tunggal putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Yeo Jia Min (Singapura)

Ganda putra

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan (Taiwan)

- Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker (Jerman)

- Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Giovanni Greco/David Salutt (Italia)

Ganda putri

- Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China)

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Debora Jille/Cheryl Seinen (Belanda)

Ganda campuran

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman)

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)