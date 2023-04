Quartararo Klaim Naik Podium GP Amerika Berkat Kerja Keras

PEMBALAP Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengatakan dirinya berjuang keras untuk bangkit dari awal musim yang sulit hingga akhirnya berdiri di podium GP Amerika di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), Senin (17/4) WIB.

"Itu adalah balapan yang sangat sulit. Saya berjuang keras, saya harus berjuang keras di lap pertama karena podium tidak akan mungkin terjadi jika saya kehilangan posisi di tahap awal. Saya melakukan yang terbaik, dan saya sangat senang karena saya kembali setelah beberapa balapan yang sangat sulit," kata Quartararo dalam keterangan resmi.

Quartararo bangkit kembali dari balapan Sprint yang dinilai mengecewakan. Ia kemudian berusaha meningkatkan penampilannya, terutama setelah pesaing terbesar musim ini, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia tersingkir dari balapan.

Baca juga: Alex Rins Juara GP Amerika, LCR Honda Buka Puasa

Ia pun berusaha menekan pembalap KTM Jack Miller dan akhirnya meraih podium pertamanya di tahun ini, tepat di belakang pembalap LCR Honda Alex Rins dan pembalap Mooney VR46 Luca Marini. Quartararo terpaut 4,936 detik dari sang pemimpin balapan.

Pembalap Prancis itu mengatakan balapan yang menantang itu tidak lepas dari kerja keras tim yang terus berusaha menyempurnakan sisi teknis dari motor yang ia tunggangi.

"Tim bekerja sangat keras, dan mereka berusaha membuat saya tetap tenang. Itu bukan pekerjaan mudah. Senang rasanya bisa kembali ke performa yang baik, dan mudah-mudahan lebih banyak kemenangan akan datang," ujar Quartararo.

Baca juga: Bezzecchi Masih Pimpin Klasemen Sementara Moto-GP

Hasil GP Amerika itu membuat Quartararo naik ke posisi 7 di klasemen keseluruhan dengan 34 poin. Rekan satu timnya, Franco Morbidelli berada di posisi ke-10 dengan 29 poin.

Lebih lanjut, tim Monster Energy Yamaha MotoGP naik ke posisi keempat di klasemen beregu dengan 63 poin dan Yamaha di posisi kelima di klasemen konstruktor dengan 43 poin.

"Kami mendapat podium pertama kami musim ini hari ini! Fabio selalu memberi 100%, tapi hari ini dia memberi 10% lebih banyak. Ia balapan dengan cerdas: agresif di awal dan cerdik menjelang akhir. Kami senang melihatnya kembali naik ke atas podium," kata Direktur Tim Yamaha Massimo Meregalli.

"Franco Morbidelli juga membuat langkah yang bagus dibandingkan kemarin. Meskipun masih ada area yang harus diperbaiki, dia mampu memulihkan posisi di lap pertama dan menyelesaikan balapan dengan poin yang solid," imbuhnya. (Ant/Z-1)