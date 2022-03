Jokowi Serahkan Rempah Alam Bijak Indonesia untuk Pembalap MotoGP

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hadir menyaksikan secara langsung MotoGP Mandalika 2022 di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (20/3). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan cinderamata untuk para pembalap. Cinderamata ini berupa rempah-rempah produksi pengusaha Indonesia, salah satunya berupa rempah seduh atau wedang rempah dari Alam Bijak Nature Wisdom.

"Bapak Presiden telah menyerahkan secara simbolik merchandise dari program Indonesia Spice Up The World untuk para pembalap utama MotoGP," kata pemilik Taraporter Indonesia, produsen Alam Bijak Nature Wisdom, Rosita YS Wibawa, dalam keterangannya, Minggu (20/3).

Indonesia Spice Up The World sendiri merupakan program bersama lintas kementerian/lembaga. Program ini dilaksanakan guna mendukung peningkatan kontribusi dan nilai tambah sub sektor kuliner bagi perekonomian nasional.

"Program ini memiliki target peningkatan jumlah ekspor bumbu/rempah sebesar USD 2 miliar dan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara pada 2024," ujarnya.

PT Taraporter Indonesia sendiri, terpilih di batch I program ISUTW bersama 79 perusahaan lainnya.

Rosita berharap, dengan diberikannya cinderamata tersebut, diharapkan rempah-rempah dan bumbu dari alam Indonesia semakin dikenal dan digemari masyarakat global. Sehingga pada akhirnya dapat membantu perekonomian nasional.

"Terima kasih atas upaya tim GAPMMI dalam mengkoordinir merchandise ini. Semoga rempah-rempah tersebut dikenal manfaatnya oleh para pembalap MotoGP dan dunia global secara lebih baik lagi," ungkap Rosita, Pemrakarsa Jamuan Minum Rempah yang masuk dalam daftar 30 Women Leaders & Entrepreneurs Pertamina Foundation Tahun 2020 ini. (OL-13)

