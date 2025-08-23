Francesco Bagnaia Siapkan Strategi Matang untuk GP Hungaria

Headline
PEMBALAP Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menyiapkan strategi matang untuk tampil di GP Hungaria.
MotoGP akan berlanjut dengan GP Hungaria, yang berlangsung di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8).
Balaton Park Circuit akan menjadi musim perdananya masuk dalam kalender MotoGP, setelah pada 2024 masuk dalam kalender sebagai sirkuit cadangan.
"Kami akan terus menganalisis data dan kembali bekerja. Di trek Balaton, kami semua akan memulai dari awal," kata Bagnaia dikutip dari keterangan resmi Ducati, Jumat (22/8).
"Sebagai tim Ducati, kami perlu memanfaatkan pengalaman berkendara di sini pada awal Agustus (pada uji coba). Kami perlu memahami batasan sebenarnya dengan sepeda motor seperti Desmosedici GP, yang, dibandingkan dengan Panigale V4S, memiliki potensi yang jauh lebih besar," imbuh pembalap asal Italia tersebut.
Sebelumnya, Ducati telah melakukan serangkaian uji coba di Balaton Park dengan menggunakan Ducati Panigale V4S.
Namun hanya data dari motor tersebut yang kini dimiliki oleh Ducati. Oleh sebab itu, pembalap yang akrab disapa Pecco itu mengatakan harus mempersiapkan strategi yang matang untuk bisa tampil maksimal mengingat karakter dari Desmosedici GP25 begitu berbeda dengan Panigale V4S.
Trek ini sebelumnya telah menjadi sirkuit untuk WorldSBk pada Juli lalu, tempat pembalap Toprak Razgatlioglu menyapu bersih tiga kemenangan.
Sirkuit yang dibangun oleh arsitek Ferenc Gulacsi ini sebelumnya telah masuk dalam sirkuit cadangan pada kalender MotoGP musim 2024 dan baru masuk dalam kalender utama musim ini.
Bagnaia, sebelumnya, tampil kurang maksimal setelah hanya finis di posisi kedelapan pada GP Austria, yang berlangsung di Red Bull Arena. (Ant/Z-1)
