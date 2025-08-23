Jack Miller Minta Kepastian Kontrak dari Yamaha

Headline
PEMBALAP Australia Jack Miller memberikan tenggat kepada Yamaha untuk segera mengambil keputusan terkait masa depannya di MotoGP, seiring kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2025.
Di laman resmi MotoGP, Jumat (22/8), Miller menegaskan kesabarannya mulai habis menunggu kepastian dari tim pabrikan asal Jepang itu.
"Saya sudah lebih dari cukup sabar. Jika mereka menginginkan saya, ya mereka harus menunjukkannya. Jika tidak, berarti memang tidak," kata Miller.
Situasi Miller kian terjepit setelah Pramac Yamaha resmi mengumumkan perekrutan juara dunia dua kali World Superbike, Toprak Razgatlioglu, untuk musim 2026.
Sementara kontrak rekan setimnya, Miguel Oliveira, juga akan berakhir tahun depan.
Meski hanya menempati peringkat ke-17 klasemen sementara, Miller menilai dirinya masih memberikan kontribusi penting bagi pengembangan motor Yamaha.
Namun, ia mengaku sudah menyiapkan opsi lain bila tim tak segera memberikan kejelasan.
"Tebakan Anda sama bagusnya dengan tebakan saya soal strategi dan rencana mereka. Saya punya opsi lain, dan akan melanjutkan ke sana jika tidak ada keputusan dalam waktu dekat," ujar pembalap berjuluk Thriller Miller itu.
Miller menambahkan, ia masih berharap dapat terus membangun proyek bersama Yamaha karena merasa memiliki pengalaman dan masukan yang berharga.
"Saya punya banyak informasi dan masukan untuk membantu mereka berkembang. Jika mereka tidak melihat nilai itu, saya paham, dan saya akan beralih ke sesuatu yang lain,"pungkasnya. (Ant/Z-1)
