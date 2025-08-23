Jorge Martin tidak Pasang Target di GP Hungaria

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMBALAP Aprilia Racing Jorge Martin tidak memasang target di GP Hungaria, yang akan berlangsung di Balaton Park Circuit, MInggu (24/8).
Pembalap berjuluk Martinator tersebut enggan berekspektasi tinggi mengingat masih belum bisa menemukan performa terbaiknya pascacedera.
"Saya tidak tahu apa yang harus diharapkan dari sisi saya sekarang. Saya ingin fokus pada diri sendiri karena ketika di GP Austria saya terlalu berharap banyak setelah berada di posisi depan, tapi harapan saya sedikit terlalu tinggi," ungkap Martin dikutip dari MotoGP, Jumat (22/8).
"Saya ingin melakukan lebih dari yang saya bisa dalam beberapa putaran pertama kemudian semuanya menjadi lebih sulit," imbuhnya.
Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku masih harus beradaptasi dengan motor Aprilia Racing yang belum berjalan lancar sejauh ini.
Martin, yang sebelumnya memperkuat Prima Pramac, memutuskan bergabung dengan Aprilia Racing, awal musim ini.
Adaptasi dari pembalap yang berstatus sebagai juara dunia tersebut tidak berjalan lancar setelah harus menepi karena menderita serangkaian cedera.
"Di sini, tanpa referensi, aku hanya bisa naik, tanpa apa-apa di kepalaku, dan aku bisa bekerja pada perasaanku daripada mengganti
motor," ungkap Martin.
Pada seri sebelumnya di GP Austria yang berlangsung di Red Bull Ring (17/08), Martinator gagal finis setelah terjatuh. (Ant/Z-1)
Dengan kemenangan tersebut, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ketujuh secara beruntun musim ini.
MotoGP akan berlanjut dengan GP Hungaria, yang berlangsung di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8).
Bagi Pol Espargaro, kesempatan ini sekaligus menjadi ujian berbeda setelah sebelumnya menjalani serangkaian tes di Balaton Park.
Lewis Hamilton mengaku kecewa dengan performa dirinya, usai berada di posisi ke-12 dalam sesi kualifikasi Grand Prix Hungaria.
Charles Leclerc dari Ferrari secara mengejutkan meraih pole position di kualifikasi GP Hungaria.
Jorge Martin bergabung dengan Aprilia Racing pada musim 2025 setelah menjadi jawara dunia pada 2024 bersama Prima Pramac.
Marco Bezzecchi memimpin 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi kedua, lalu ketiga setelah gagal bersaing dengan Marquez dan Fermin Aldeguer.
Musim ini, Jorge Martin melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.
Cedera Jorge Martin bermula dari patah tulang akibat insiden terpisah yang memaksanya absen pada tiga putaran pembuka musim ini.
Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales menjadi yang tercepat di hari pertama seri kesembilan MotoGP 2025 di GP Italia di Sirkuit Mugello, Jumat (20/6).
