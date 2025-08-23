Headline
Jorge Martin tidak Pasang Target di GP Hungaria

Basuki Eka Purnama
23/8/2025 12:52
Jorge Martin tidak Pasang Target di GP Hungaria
Pembalap Aprilia Jorge Martin(AFP/JURE MAKOVEC)

PEMBALAP Aprilia Racing Jorge Martin tidak memasang target di GP Hungaria, yang akan berlangsung di Balaton Park Circuit, MInggu (24/8).

Pembalap berjuluk Martinator tersebut enggan berekspektasi tinggi mengingat masih belum bisa menemukan performa terbaiknya pascacedera.

"Saya tidak tahu apa yang harus diharapkan dari sisi saya sekarang. Saya ingin fokus pada diri sendiri karena ketika di GP Austria saya terlalu berharap banyak setelah berada di posisi depan, tapi harapan saya sedikit terlalu tinggi," ungkap Martin dikutip dari MotoGP, Jumat (22/8).

Baca juga : Jorge Martin tidak Sabar Mengaspal di GP Austria

"Saya ingin melakukan lebih dari yang saya bisa dalam beberapa putaran pertama kemudian semuanya menjadi lebih sulit," imbuhnya.

Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku masih harus beradaptasi dengan motor Aprilia Racing yang belum berjalan lancar sejauh ini.

Martin, yang sebelumnya memperkuat Prima Pramac, memutuskan bergabung dengan Aprilia Racing, awal musim ini.

Baca juga : Aprilia Sebut Proses Pemulihan Jorge Martin Berjalan Positif

Adaptasi dari pembalap yang berstatus sebagai juara dunia tersebut tidak berjalan lancar setelah harus menepi karena menderita serangkaian cedera.

"Di sini, tanpa referensi, aku hanya bisa naik, tanpa apa-apa di kepalaku, dan aku bisa bekerja pada perasaanku daripada mengganti
motor," ungkap Martin.

Pada seri sebelumnya di GP Austria yang berlangsung di Red Bull Ring (17/08), Martinator gagal finis setelah terjatuh. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
