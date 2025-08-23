Jorge Martin Mengaku Masih Beradaptasi dengan Motor Aprilia

Headline
JUARA dunia MotoGP 2024 Jorge Martin mengaku belum bisa mengenali karakter motor balap Aprilia dan masih mencoba beradaptasi dengan tunggangnya itu untuk mencapai hasil maksimal saat balapan.
"Dahulu saya mengendarai motor lain dan saya memiliki banyak referensi, dari titik pengereman sampai bagaimana pergi ke sudut-sudut, bagaimana keluar. Ketika saya tiba di jalur yang sama tahun ini, saya mencoba untuk melakukan hal yang sama, tapi tidak berhasil," kata Martin dikutip, Sabtu (23/8).
Pembalap berjuluk Martinator itu bergabung dengan Aprilia Racing pada musim 2025 setelah menjadi jawara dunia pada 2024 bersama Prima Pramac.
Bersama Aprilia, Martinator justru banyak mengalami kendala pada musim ini setelah serangkaian cedera sejak sesi tes pramusim menyebabkannya absen dalam sejumlah grand prix musim ini.
Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa langsung menemukan performa terbaiknya, Martin kini tengah menyiapkan strategi untuk mencoba mengubah gaya balapannya dengan menyesuaikan dengan karakter dari motor Aprilia.
"Saya perlu mengubah gaya saya sedikit dengan sepeda ini. Mungkin titik kuat adalah titik yang berbeda, atau titik lemah adalah titik yang
berbeda," kata Martin.
Selanjutnya, Martin akan berjuang untuk bisa menemukan performanya dalam GP seri Hungaria, yang berlangsung di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8). (Ant/Z-1)
